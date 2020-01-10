Больше одиннадцати килограммов взрывчатки правоохранители ДНР обнаружили у жителя Октябрьского

10 Янв. 2020 2020-01-10T20:20:32+03:00

Об этом сообщили в МВД Республики

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В микрорайоне Октябрьский столицы Донецкой Народной Республики полицейские во время проверки обнаружили у жителя больше одиннадцати килограммов взрывчатки. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ДНР.

- У ранее судимого 37-летний дончанина при осмотре личных вещей и ручной клади обнаружены и изъяты граната РГД-5, тротиловая шашка и взрывчатое вещество «пластид», весом 11,43 килограммов, - рассказали в правоохранительных органах Республики.

Жителю Донецка грозит уголовная ответственность за хранение боеприпасов.

- Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, - подытожила сотрудник пресс-службы Куйбышевского райотдела полиции Александра Озерова.

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ИСТОЧНИК KP.RU