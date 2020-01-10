Российские дипломы для студентов ЛНР: Еще три ВУЗа Республики планируют пройти аккредитацию в РФ

10 Янв. 2020 2020-01-10T19:14:08+03:00

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В 2020 году еще три ВУЗа ЛНР попробуют пройти российскую аккредитацию, чтобы получить право выдавать своим выпускникам дипломы российского образца. Об этом сегодня, 10 января, сообщил на брифинге министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.

— На сегодняшний день заявились на аккредитацию в Российской Федерации Луганская государственная академия имени Михаила Матусовского, также заявился Луганский национальный аграрный университет и Донбасский государственный технический университет, — рассказал министр.

Кроме ВУЗов аккредитацию планируют получить еще пять учреждений среднего профессионального образования ЛНР.

В первой очереди на аккредитацию в РФ стоят специальности, которые наиболее востребованы в Республике и где не хватает специалистов.

— Мы ориентировали все наши высшие учебные заведения на те направления, которые сегодня востребованы в Республике прежде всего, чтобы привлечь интерес наших молодых людей, будущих студентов на те специальности, в которых нуждается Республика, — добавил Сергей Цемкало.

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ИСТОЧНИК KP.RU