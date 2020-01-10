Разведка ЛНР зафиксировала переброску украинской техники к линии разграничения в Донбассе

10 Янв. 2020 2020-01-10T18:07:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Вооруженные формирования Украины перебросили разместили военную технику в жилых массивах подконтрольной Киеву территории Луганщины. Разведка Луганской Народной Республики зафиксировала 36 боевых машин ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Были обнаружены две зенитные установки, 17 120-миллиметровых минометов, шесть противотанковых пушек «Рапира» и восемь боевых машин пехоты.

- Противник продолжает размещать вооружение и военную технику вблизи жилых домов и объектов инфраструктуры населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей, - сказал Осадчий.

Информация о размещении Украиной военной техники подтверждается и в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ продолжают укреплять позиции в Донбассе

Об этом на горячую линию МВД ЛНР сообщил украинский офицер (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU