2020-01-10T18:07:09+03:00
Политика

Разведка ЛНР зафиксировала переброску украинской техники к линии разграничения в Донбассе

36 боевых машин зафиксировано в жилых массивах подконтрольной Киеву территории
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sm-news.ruФото: sm-news.ru
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Вооруженные формирования Украины перебросили разместили военную технику в жилых массивах подконтрольной Киеву территории Луганщины. Разведка Луганской Народной Республики зафиксировала 36 боевых машин ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Были обнаружены две зенитные установки, 17 120-миллиметровых минометов, шесть противотанковых пушек «Рапира» и восемь боевых машин пехоты.

- Противник продолжает размещать вооружение и военную технику вблизи жилых домов и объектов инфраструктуры населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей, - сказал Осадчий.

Информация о размещении Украиной военной техники подтверждается и в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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