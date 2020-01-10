2020-01-10T13:27:03+03:00
Политика

ВСУ продолжают укреплять позиции в Донбассе

Об этом на горячую линию МВД ЛНР сообщил украинский офицер
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: МВД ЛНРФото: МВД ЛНР
Изменить размер текста:

Вооруженные формирования Украины продолжают оборудовать и укреплять позиции на линии разграничения в Донбассе. Об этом анонимно на горячую линию министерства внутренних дел Луганской Народной Республики за денежное вознаграждение сообщил украинский офицер.

Военнослужащий ВСУ рассказал правоохранителям Республики, что подразделениям незалежной пришел приказ от командующего так называемой «операции объединенных сил».

В документе говорится о том, что до 30 января текущего года для повышения безопасности подразделений и военных объектов нужно провести маскировочные действия, в том числе и ложные.

- Организовать оборудование ложных стартовых позиций зенитно-ракетных комплексов ПВО с имитацией их жизнедеятельности и демаскирующими признаками, - говорится в приказе. - Обеспечить выполнение мероприятий маскировки войск и объектов с учетом защитных свойств местности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкий политолог: Из-за конфликта с Ираном, США отодвинут войну в Донбассе на второй план

Вячеслав Смирнов считает, что Америка сократит финансирование украинских вооруженных формирований (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Луганске 13 января: утром мороз, гололед и туман, а днем около нуля градусов
Погода в Донецке 13 января: облачно, без осадков и 2 градуса тепла
В Станицу Луганскую прибыли инструкторы из Канады готовить снайперов и минометчиков
Как получить в Донецке паспорт ДНР: С января изменены реквизиты миграционных служб
В ДНР постараются облегчить жизнь бизнесу и привлечь инвестиции в Республику
Дончане предложили внести в квартплату символическую сумму для решения проблемы бездомных животных
А кто-то верил, что будет иначе? Реинтегрировать Донбасс нацисты предлагают с помощью огня и снарядов
«Мы решили пробить облака и лететь к солнцу!»: Экстремалы открыли донецкое небо для полетов
Российский писатель со своими подписчиками собрали деньги на поездку в Москву студенткам из Макеевки
Гаубицы и зенитки прямо под окнами: ВСУ размещают тяжелую технику под жилыми домами луганчан
Украинского военного подстрелили за попытку оставить позиции
В ДНР стартовал творческий конкурс для детей «Символы моей Родины»
"За цифрами разрушений стоит наша жизнь!" В Горловке украинскими снарядами снова повреждены дома
Команду юмористов из ДНР пригласили поучаствовать в международном фестивале КВН в Сочи
"Подвалом и памперсами обеспечим!": Дончане предлагают тем, кто восторгался новогодней речью Зеленского, пожить на линии разграничения
Интересный кадр: Дончанину удалось запечатлеть белку с орехом у городского пруда Донецка
Погода в Донецке 12 января: небольшой мороз и пасмурно
12 января в Луганске ожидается 2 градуса мороза, снег
Украинские боевики пригнали пять бронетранспортеров в прифронтовые поселки