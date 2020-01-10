ВСУ продолжают укреплять позиции в Донбассе

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:27:03+03:00

Об этом на горячую линию МВД ЛНР сообщил украинский офицер

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Вооруженные формирования Украины продолжают оборудовать и укреплять позиции на линии разграничения в Донбассе. Об этом анонимно на горячую линию министерства внутренних дел Луганской Народной Республики за денежное вознаграждение сообщил украинский офицер.

Военнослужащий ВСУ рассказал правоохранителям Республики, что подразделениям незалежной пришел приказ от командующего так называемой «операции объединенных сил».

В документе говорится о том, что до 30 января текущего года для повышения безопасности подразделений и военных объектов нужно провести маскировочные действия, в том числе и ложные.

- Организовать оборудование ложных стартовых позиций зенитно-ракетных комплексов ПВО с имитацией их жизнедеятельности и демаскирующими признаками, - говорится в приказе. - Обеспечить выполнение мероприятий маскировки войск и объектов с учетом защитных свойств местности.

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ИСТОЧНИК KP.RU