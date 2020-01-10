Новогодние праздники ВСУшники отметили преступлениями
С 31 декабря по 8 января военнослужащие вооруженных формирований Украины совершили 120 правонарушений и преступлений в отношении мирных жителей. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
Он отметил, что статистка преступлений была получена из источника НМ ЛНР в Национальной полиции Луганской области.
- В период праздников было совершено семь грабежей, 11 разбойных нападений, восемь угонов транспортных средств, 45 случаев нанесения мирным жителям телесных повреждений различной степени тяжести, а также другие преступления, одно групповое изнасилование, - рассказал Осадчий.
Отмечается, что большинство правонарушений зафиксировано с применением огнестрельного оружия.
Кроме этого, согласно переданной статистике, в рядах вооруженных формирований Украины участились случаи дезертирства.
- В подразделениях 93-й, 72-й, 46-й бригад с начала текущего года отмечается рост количества случаев самовольного оставления частей военнослужащими, в том числе с табельным оружием, - сообщил представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.
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ИСТОЧНИК KP.RU