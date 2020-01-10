2020-01-10T16:55:46+03:00
Политика

Новогодние праздники ВСУшники отметили преступлениями

За неделю зафиксировано 120 правонарушений
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
Изменить размер текста:

С 31 декабря по 8 января военнослужащие вооруженных формирований Украины совершили 120 правонарушений и преступлений в отношении мирных жителей. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

Он отметил, что статистка преступлений была получена из источника НМ ЛНР в Национальной полиции Луганской области.

- В период праздников было совершено семь грабежей, 11 разбойных нападений, восемь угонов транспортных средств, 45 случаев нанесения мирным жителям телесных повреждений различной степени тяжести, а также другие преступления, одно групповое изнасилование, - рассказал Осадчий.

Отмечается, что большинство правонарушений зафиксировано с применением огнестрельного оружия.

Кроме этого, согласно переданной статистике, в рядах вооруженных формирований Украины участились случаи дезертирства.

- В подразделениях 93-й, 72-й, 46-й бригад с начала текущего года отмечается рост количества случаев самовольного оставления частей военнослужащими, в том числе с табельным оружием, - сообщил представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хотели посмотреть как готов к пожару» - пьяные ВСУшники сожгли сослуживца

Пьяные украинские вояки облили сослуживца спиртом и подожгли (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Луганске 13 января: утром мороз, гололед и туман, а днем около нуля градусов
Погода в Донецке 13 января: облачно, без осадков и 2 градуса тепла
В Станицу Луганскую прибыли инструкторы из Канады готовить снайперов и минометчиков
Как получить в Донецке паспорт ДНР: С января изменены реквизиты миграционных служб
В ДНР постараются облегчить жизнь бизнесу и привлечь инвестиции в Республику
Дончане предложили внести в квартплату символическую сумму для решения проблемы бездомных животных
А кто-то верил, что будет иначе? Реинтегрировать Донбасс нацисты предлагают с помощью огня и снарядов
«Мы решили пробить облака и лететь к солнцу!»: Экстремалы открыли донецкое небо для полетов
Российский писатель со своими подписчиками собрали деньги на поездку в Москву студенткам из Макеевки
Гаубицы и зенитки прямо под окнами: ВСУ размещают тяжелую технику под жилыми домами луганчан
Украинского военного подстрелили за попытку оставить позиции
В ДНР стартовал творческий конкурс для детей «Символы моей Родины»
"За цифрами разрушений стоит наша жизнь!" В Горловке украинскими снарядами снова повреждены дома
Команду юмористов из ДНР пригласили поучаствовать в международном фестивале КВН в Сочи
"Подвалом и памперсами обеспечим!": Дончане предлагают тем, кто восторгался новогодней речью Зеленского, пожить на линии разграничения
Интересный кадр: Дончанину удалось запечатлеть белку с орехом у городского пруда Донецка
Погода в Донецке 12 января: небольшой мороз и пасмурно
12 января в Луганске ожидается 2 градуса мороза, снег
Украинские боевики пригнали пять бронетранспортеров в прифронтовые поселки