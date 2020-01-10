«Разбил куском шлакоблока окно бывшей девушки»: Дончанину грозит тюремный срок
В министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики сообщили о задержании горожанина, который разбил окно в одном из жилых домов Куйбышевского района столицы.
Правоохранители выяснили, что 36-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и решил отомстить бывшей сожительнице. Поэтому пришел к ее дому и бросил в окно осколок шлакоблока и скрылся. Разбитое остеклении оценили в пять тысяч рублей.
Теперь дончанину за это преступление грозит уголовное наказание.
- Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - рассказала сотрудник пресс-службы Куйбышевского райотдела полиции Александра Озерова.
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ИСТОЧНИК KP.RU