2020-01-03T19:55:33+03:00
Политика

В Донецке спасатели сняли мужчину с наружного кондиционера на четвертом этаже

Для необычной операции привлекли три машины спецтехники
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Похожий случай произошел в Краснодаре – там молодой человек сорвался с балкона на седьмом этаже и очутился на уличном блоке сплит-системы в районе пятого этажа. Фото: kubnews.ruПохожий случай произошел в Краснодаре – там молодой человек сорвался с балкона на седьмом этаже и очутился на уличном блоке сплит-системы в районе пятого этажа. Фото: kubnews.ru
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Необычную операцию по спасению человека пришлось проводить 2 января сотрудникам МЧС в Донецке на улице Словацкой Куйбышевского района. В девятиэтажке на наружном блоке кондиционера между третьим и четвертым этажом находился 37-летний мужчина. На место происшествия выехала целая группа в составе 9 спасателей и трех спецмашин. О том, как проходила операция, сегодня рассказали в пресс-центре МЧС ДНР.

Сотрудники МЧС при помощи спасательной веревки, пожарного пояса с карабином спустили дончанина по автолестнице на грешную землю. Там передали полицейским и медикам. Впрочем, в медпомощи спасенный не нуждался. А вот сотрудникам МВД ему пришлось объяснять, как очутился на кондиционере.

Впрочем, у дончан по этому поводу немного версий.

- Скорее всего, пьяным полез, а потом испугался, - считает Дмитрий Аникеев. – Мужик хотел, наверное, перебраться с одного балкона на другой. Может, дверь квартиры у него снаружи захлопнулась.

- Поди от мужа любовницы прятался, - уверена Татьяна.

К сожалению, такое редкое для Донецка событие никто не запечатлел на фото.

Похожий случай произошел в Краснодаре в прошлом году. Там одурманенный наркотиками молодой человек сорвался с балкона на седьмом этаже и очутился на уличном блоке сплит-системы, установленном в районе пятого этажа. А в Кривом Роге пьяный мужчина, которого приятели заперли в квартире на 10-м этаже, решил спуститься вниз по интернет-кабелю. На уровне 7-го этажа кабель закончился, и пришлось «тарзану» дожидаться спасателей на наружном блоке кондиционера.

В общем, как говорил в «Иронии судьбы…» по этому поводу киногерой Андрея Мягкова: «Пить меньше надо!»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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