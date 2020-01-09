С какого времени в ДНР детям запрещено гулять на улице без присмотра родителей

9 Янв. 2020 2020-01-09T19:41:57+03:00

Детям до 7 лет находиться на улице без присмотра нельзя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Донецкой Народной Республике запрещено нахождение несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых. А именно – без родителей, лиц их заменяющих, совершеннолетних родственников и ответственных лиц. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Республики.

- За нарушение норм законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, - говорят представители ведомства.

До которого времени дети могут находиться на улице без родителей.

В какое время несовершеннолетним без сопровождения нельзя находиться на улице:

Несовершеннолетним до 7 лет – круглосуточно

Несовершеннолетним от 7 до 14 лет – с 21.00 до 6.00

Несовершеннолетним от 14 до 18 лет – с 22.00 до 6.00

Напомним, что в Донецкой Народной Республике действует комендантский час. На улице запрещено находится с 23.00 до 5.00. Его действие приостанавливалось на праздничные дни.

Нарушителей комендантского часа задерживают и доставляют в районные отделения полиции. Сейчас жители Республики говорят о сокращении комендантского часа или его полной отмене. Однако официальной информации об изменении его действия пока не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU