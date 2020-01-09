2020-01-09T19:41:57+03:00
Политика

С какого времени в ДНР детям запрещено гулять на улице без присмотра родителей

За нарушение закона – родителям грозит административная ответственность
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Детям до 7 лет находиться на улице без присмотра нельзяДетям до 7 лет находиться на улице без присмотра нельзяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Донецкой Народной Республике запрещено нахождение несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых. А именно – без родителей, лиц их заменяющих, совершеннолетних родственников и ответственных лиц. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Республики.

- За нарушение норм законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, - говорят представители ведомства.

До которого времени дети могут находиться на улице без родителей.

В какое время несовершеннолетним без сопровождения нельзя находиться на улице:

Несовершеннолетним до 7 лет – круглосуточно

Несовершеннолетним от 7 до 14 лет – с 21.00 до 6.00

Несовершеннолетним от 14 до 18 лет – с 22.00 до 6.00

Напомним, что в Донецкой Народной Республике действует комендантский час. На улице запрещено находится с 23.00 до 5.00. Его действие приостанавливалось на праздничные дни.

Нарушителей комендантского часа задерживают и доставляют в районные отделения полиции. Сейчас жители Республики говорят о сокращении комендантского часа или его полной отмене. Однако официальной информации об изменении его действия пока не было.

Читайте также

«Вышел на улицу погулять и не вернулся»: Полиция разыскала шестилетнего ребенка, который два дня не появлялся дома

Ребенка, который пропал в Перевальском районе Луганской Народной Республики, нашли и передали в целости и сохранности матери (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С какого времени в ДНР детям запрещено гулять на улице без присмотра родителей
Через два года зарплаты и пенсии в ДНР будут доведены до уровня Ростовской области
В этом месяце пенсионеры ДНР получат на 500 рублей больше, чем украинские
«Хотели посмотреть как готов к пожару» - пьяные ВСУшники сожгли сослуживца
Обстановка в Донбассе: по Саханке, Горловке, Доломитному ВСУ выпустили пятнадцать боеприпасов
В 2022 году пенсии и зарплаты бюджетников в ЛНР будут как в Ростовской области
В Турции откроется представительство ДНР
Погода на день в Луганске: 9 января ожидается переменная облачность, слабый туман, гололед
Погода в Донецке на 9 января: ожидается пасмурная погода
«Работа, я тебя люблю»! Бортпроводником разбившегося в Иране «Боинга» работала Валерия Овчарук из Луганска
Спасет десятки тысяч жизней: в Мариуполе студентка медвуза изобрела дешевый метод выявления рака меланомы на ранней стадии
Под Мариуполем задержали 120 беглецов из 10-й бригады ВСУ
«Вышел на улицу погулять и не вернулся»: Полиция разыскала шестилетнего ребенка, который два дня не появлялся дома
600 миллионов на снаряды для обстрелов Донецка и Горловки отдали жители подконтрольной Киеву Донецкой области
Накануне встречи Путина с Меркель: на Украине снова заговорили о миротворцах, а в Донецке – против
В 2020 году у каждого абонента республиканского оператора «Феникс» появится персональный автоответчик
«Чтобы знать реальную статистику» На Украине хотят заново пересчитать всех переселенцев из республик Донбасса
«Оперировал бесплатно!» В Мариуполе нейрохирург спас от смерти собачку, раненную из травматического пистолета в позвоночник
Леонид Пасечник выразил соболезнования семьям погибших при крушении украинского «Боинга» в Иране