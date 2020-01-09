С какого времени в ДНР детям запрещено гулять на улице без присмотра родителей
В Донецкой Народной Республике запрещено нахождение несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых. А именно – без родителей, лиц их заменяющих, совершеннолетних родственников и ответственных лиц. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Республики.
- За нарушение норм законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, - говорят представители ведомства.
До которого времени дети могут находиться на улице без родителей.
В какое время несовершеннолетним без сопровождения нельзя находиться на улице:
Несовершеннолетним до 7 лет – круглосуточно
Несовершеннолетним от 7 до 14 лет – с 21.00 до 6.00
Несовершеннолетним от 14 до 18 лет – с 22.00 до 6.00
Напомним, что в Донецкой Народной Республике действует комендантский час. На улице запрещено находится с 23.00 до 5.00. Его действие приостанавливалось на праздничные дни.
Нарушителей комендантского часа задерживают и доставляют в районные отделения полиции. Сейчас жители Республики говорят о сокращении комендантского часа или его полной отмене. Однако официальной информации об изменении его действия пока не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU