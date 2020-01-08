2020-01-08T19:37:00+03:00
Общество

«Вышел на улицу погулять и не вернулся»: В ЛНР полиция разыскала шестилетнего ребенка, который два дня не появлялся дома

Ребенка нашли и передали в целости и сохранности матери
Екатерина Сорока
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К счастью, все то время, что ребенок провел вне дома, с ним ничего не произошло. Фото: dp.informator.uaК счастью, все то время, что ребенок провел вне дома, с ним ничего не произошло. Фото: dp.informator.ua
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Накануне празднования Рождества Христова, 6 января, в Перевальский районный отдел полиции обратилась молодая мама с просьбой найти ее потерявшегося сына. Шестилетний мальчик днем вышел из дома и так и не вернулся обратно. Сотрудники полиции отправились на поиски ребенка. Найти его удалось только через два дня. Сегодня, 8 января, в целости и сохранности мальчика вернули матери. Об этом рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел ЛНР.

— 6 января 2020 года в дежурную часть Перевальского РОВД МВД ЛНР обратилась гражданка 1991 года рождения. Женщина заявила о том, что, примерно в 11:00, ушел и не возвратился ее сын 2014 года рождения. Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Перевальского РОВД местонахождение пропавшего установлено. Жертвой преступления не стал, — говорится в сообщении.

Подробности, как нашли ребенка, где он провел эти два дня и другие детали дела, в пресс-службе ведомства уточнять не стали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Вышел на улицу погулять и не вернулся»: В ЛНР полиция разыскала шестилетнего ребенка, который два дня не появлялся дома
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