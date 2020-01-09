В Турции откроется представительство ДНР

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:58:57+03:00

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Несмотря на непризнанность Донецкой Народной Республики, ее положение на международной арене продолжает укрепляться. Во многих странах мира есть представительства Республики. В этом году планируется открытие еще нескольких. Новые представительские центры Республики будут открыты в ближайшее время в Турции и еще в ряде стран. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Республики.

- На данный момент открыты семь представительских центров в странах Европы, при этом мы в скором времени ожидаем открытия еще нескольких центров за рубежом – в Турции и других странах, причем речь идет не только о европейских государствах, – отметили в министерстве.

Представительства Республики дают возможность для распространение правдивой информации о происходящем в Донбассе, об условиях проживания населения, о становлении и развитии нашей Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU