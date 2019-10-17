Представительство ДНР откроется в Бельгии

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-17T13:24:48+03:00

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Представительский центр Донецкой Народной Республики в Бельгии откроется 18 октября 2019 года. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел ДНР.

- В пятницу, 18 октября 2019 года, в городе Дендермонде в Бельгии состоится торжественное открытие представительского центра ДНР, — говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятие состоится в 19:00 по московскому времени по улице Р. Рамло, 9.

В МИД добавили, что открытие центра поспособствует укреплению информационных, культурных и экономических связей в рамках публичной дипломатии, а также послужит связующим звеном между народами Донбасса и Бельгии.

Отметим, что представительский центр ДНР в Бельгии станет седьмым по счету в странах Европейского Союза. Ранее представительства ДНР открылись в Италии, Чехии, Греции, Франции, Германии, Финляндии.

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ИСТОЧНИК KP.RU