Под Мариуполем задержали 120 беглецов из 10-й бригады ВСУ
В Новогодние праздники дезертирство в украинских войсках в Донбассе приобрело повальный характер. Командир 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Василий Зубанич даже приказал забрать у всех «неблагонадежных» документы, удостоверяющие личность, включая паспорта, военные билеты и водительские удостоверения. Не помогло.
Сотрудники военной службы правопорядка (ВСП) задержали в районе Мариуполя более 120 человек в военной форме без документов и представившихся военнослужащими 10-й бригады. Об этом сегодня, ссылаясь на данные разведки, сообщили в управлении Народной милиции ДНР.
Пока неизвестно, каким образом накажет Зубанича командующий ООС Владимир Кравченко за неспособность сдержать массовое бегство. А вот песенка комбрига 56-й отдельной Мариупольской мотопехотной бригады Игоря Иванова похоже спета. В телефонном разговоре с Кравченко Иванов согласился с критикой руководства о его неспособности справиться с происходящим в подчиненных подразделениях. Также сообщил, что после выхода бригады из зоны ООС по ротации в конце января, напишет рапорт о переводе на должность с меньшим объемом задач, а в случае отказа - рапорт на увольнение из ВСУ на пенсию.
Не лучше ситуация в соединениях, размещенных в Луганской области.
- Военнослужащие выражают недовольство нахождением на необорудованных, неотапливаемых позициях. Отмечается рост желающих досрочно расторгнуть контракты, а также неприбывших из отпусков, - сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Наиболее плачевное положение отмечается в подразделениях 93-й отдельной механизированной бригады. Укомплектованность соединения составляет менее 50%. Сейчас в срочном порядке командование ОТГ «Север» отправляет в 93-ю бригаду военнослужащих из других воинских частей и соединений.
Известно, что в 2019 году более 1200 военных самовольно покинули подразделения армии Украины в Донбассе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Признание солдата 56-й бригады ВСУ: На день рождения комбата Лановенко мы собрали миллион
Перешедший на сторону ДНР военный рассказал о «порядках», которые процветают в украинских соединениях в Донбассе (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU