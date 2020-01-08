В 2020 году у каждого абонента республиканского оператора «Феникс» появится персональный автоответчик

8 Янв. 2020 2020-01-08T17:17:14+03:00

Оператор «Феникс» начал работать в Республике в 2015 году. Фото: pressingtv.mk

В этом году «Феникс» запустит новую функцию для своих абонентов

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В 2020 году республиканский оператор «Феникс» запустит новую функцию. В этом году у каждого абонента появится персональный автоответчик. Он будет записывать входящие голосовые сообщения, когда абонент не может ответить на звонок. Об этом 8 января сообщили в министерстве связи ДНР.

— Республиканский оператор связи «Феникс» планирует запустить новый сервис «Голосовая почта Telegram» в 2020 году, — рассказали в ведомстве.

Новая функция будет подобна уже существующему сервису «Вам звонили в Telegram». Когда абонент пропустил звонок или он находится вне доступа сети, или его телефон отключен, то автоответчик будет записывать голосовое сообщение звонившего. А когда абонент снова появится на связи, то сможет прослушать эти сообщения с помощью Telegram-бота оператора.

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ИСТОЧНИК KP.RU