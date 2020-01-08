«Чтобы знать реальную статистику» На Украине хотят заново пересчитать всех переселенцев из республик Донбасса

8 Янв. 2020 2020-01-08T15:53:48+03:00

Большинство переселенцев на самом деле продолжают жить в ДНР и ЛНР и ездят на Украину за своими пенсиями. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Перерегистрация должна показать, сколько дончан и луганчан на самом деле переехали в незалежную

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Жителей ДНР и ЛНР, зарегистрированных на Украине в качестве переселенцев, ожидает новая волна проверок.

- По официальной статистике в Украине 1 млн 429 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Мы понимаем, что есть там и те люди, которые не живут на подконтрольной Украине территории. Они приезжают, чтобы получать пенсию, - заявил заместитель главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Руслан Калинин. - Поэтому, чтобы понять реальную статистику, нам нужно провести перерегистрацию.

Впрочем, замминистра опасается, что обычные проверки ни к чему не приведут. И в итоге будут получены примерно те же цифры. Пенсионеры из республик Донбасса за пять с лишним лет сталкивались со всякими кознями украинского правительства и научились их обходить. Поэтому Калинин предлагает отвязать справку переселенца от получения пенсии и пособий. И только потом провести перерегистрацию. Мол, тогда и будет известно реальное количество переселенцев.

Кстати, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он предусматривает отмену такого требования об обязательной регистрации пенсионера в качестве ВПЛ для получения собственной пенсии.

Пенсионерка из Макеевки Валентина Петровна зарегистрирована в Мариуполе. Она говорит, что все равно пройдет перерегистрацию, даже если отменят обязательность справки.

- От украинских властей можно ожидать любого подвоха. А вдруг они потом переиграют. И тогда оставят без пенсии, - считает макеевчанка.

Тем временем, в Донецкой облгосадминистрации сообщили, что на начало января в области зарегистрировано 506 тысяч 274 переселенца. Из них пенсионеров – 313 344. Больше всего переселенцев в Мариуполе – около 100 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU