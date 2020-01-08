2020-01-08T15:53:48+03:00
Политика

«Чтобы знать реальную статистику» На Украине хотят заново пересчитать всех переселенцев из республик Донбасса

Перерегистрация должна показать, сколько дончан и луганчан на самом деле переехали в незалежную
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Большинство переселенцев на самом деле продолжают жить в ДНР и ЛНР и ездят на Украину за своими пенсиями. Фото: Пресс-центр штаба ООСБольшинство переселенцев на самом деле продолжают жить в ДНР и ЛНР и ездят на Украину за своими пенсиями. Фото: Пресс-центр штаба ООС
Изменить размер текста:

Жителей ДНР и ЛНР, зарегистрированных на Украине в качестве переселенцев, ожидает новая волна проверок.

- По официальной статистике в Украине 1 млн 429 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Мы понимаем, что есть там и те люди, которые не живут на подконтрольной Украине территории. Они приезжают, чтобы получать пенсию, - заявил заместитель главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Руслан Калинин. - Поэтому, чтобы понять реальную статистику, нам нужно провести перерегистрацию.

Впрочем, замминистра опасается, что обычные проверки ни к чему не приведут. И в итоге будут получены примерно те же цифры. Пенсионеры из республик Донбасса за пять с лишним лет сталкивались со всякими кознями украинского правительства и научились их обходить. Поэтому Калинин предлагает отвязать справку переселенца от получения пенсии и пособий. И только потом провести перерегистрацию. Мол, тогда и будет известно реальное количество переселенцев.

Кстати, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он предусматривает отмену такого требования об обязательной регистрации пенсионера в качестве ВПЛ для получения собственной пенсии.

Пенсионерка из Макеевки Валентина Петровна зарегистрирована в Мариуполе. Она говорит, что все равно пройдет перерегистрацию, даже если отменят обязательность справки.

- От украинских властей можно ожидать любого подвоха. А вдруг они потом переиграют. И тогда оставят без пенсии, - считает макеевчанка.

Тем временем, в Донецкой облгосадминистрации сообщили, что на начало января в области зарегистрировано 506 тысяч 274 переселенца. Из них пенсионеров – 313 344. Больше всего переселенцев в Мариуполе – около 100 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В январе на Украине грядет битва за пенсии для жителей республик Донбасса

В Верховной раде предпримут попытку рассмотреть законопроект, упрощающий получение выплат пенсионерам ДНР и ЛНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Чтобы знать реальную статистику» На Украине хотят заново пересчитать всех переселенцев из республик Донбасса
«Оперировал бесплатно!» В Мариуполе нейрохирург спас от смерти собачку, раненную из травматического пистолета в позвоночник
Леонид Пасечник выразил соболезнования семьям погибших при крушении украинского «Боинга» в Иране
Чуть не сгорели на Рождество! В Донецке в сауне произошел пожар
«Готовится провокация, как с малайзийским «Боингом»! В Донбассе украинские военные разместили зенитные ракеты рядом с передовой
«Это около полутора миллиона рублей, которые мы дарим детям»: Луганский цирк провел бесплатное преставление для детей из прифронтовых районов
На Рождество украинские силовики обстреляли из гранатометов Донецк
Украинским военным платят премии за убийство жителей Донбасса
Погода в Луганске 8 января: гололед, туман, мокрый снег и около нуля градусов
Погода в Донецке 8 января: облачно, без осадков и 2 градуса мороза
С июня 2020 года в ДНР вызова "Скорой" будут обрабатываться автоматически
Мехти Логунов поблагодарил Юлию Чичерину за ее участие в освобождении из плена
Какой была первая неделя нового 2020 года на фронте ДНР: только на Рождество было тихо
"Подстрелил товарища и бросил": ВСУ продолжают как могут отмечать новогодние праздники
Возле Храма Святого Николая в Донецке сделали Рождественский вертеп из уральских сосен
О собственной жизни не думал: Правоохранитель спас людей из отделения банка, где загорелся щиток
За пять лет более 80 квартир предоставили в ДНР сиротам
В Святой вечер под ворота приюта "ПИФ" в Донецке подкинули щенков
Как донецкая детвора отдыхает в России на новогодних каникулах
Рождественское чудо по-донецки: ни одного обстрела за ночь
"Давайте пожелаем нашему Донбассу мира!": Пушилин поздравил дончан с Рождеством
Погода в Донецке 7 января: Донецк встречает Рождество со снегом
7 января в Луганске ожидается температура минус один, на дорогах – гололедица