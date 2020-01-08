«Оперировал бесплатно!» В Мариуполе нейрохирург спас от смерти собачку, раненную из травматического пистолета в позвоночник

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:19:10+03:00

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В Мариуполе ветеринары и нейрохирург, который лечит людей, пришли на помощь молодой собаке. Ее ждала мучительная смерть. Неизвестный подонок несколько раз выстрелил в Нику (кличка собаки) из травматического пистолета. Одна из пуль угодила в позвоночник. Животное несколько дней передвигалась по земле, ползая только на передних конечностях. Задние лапы у него были счесаны до кости.

Нику нашли в поселке Садки по улице Мичурина. Ее спасением занялись в центре ветеринарной помощи «Западный».

У собаки задние лапы были счесаны до кости. Фото: facebook.com/ЦВП «Западный»

- Собака пострадала от рук наших дорогих горожан. Кому могло настолько помешать существо, в 6 кг весом, чтобы в него стрелять, да еще и несколько раз? - возмущается ветеринар Галина Лекунова.

Она говорит, что рентгенологическое обследование показало проникающее ранение спинного мозга пулей. Пуля в Нике не одна, но именно в позвоночнике дает такой результат. Собака не может ходить.

Одна из сотрудниц клиники Алла Орлова уговорила нейрохирурга, который лечит людей, провести сложнейшую операцию. Она длилась около трех часов. К счастью, все прошло благополучно, теперь животное ждет послеоперационный период и реабилитация.

Кстати, нейрохирург отказался от оплаты за операцию. Таких врачей очень мало.

Такую пулю от травматического пистолета извлекли из позвоночника. Фото: facebook.com/ЦВП «Западный»

- Ждём хороших новостей и надеемся на скорейшее восстановление этой симпатичной маленькой пациентки. Надеемся, что все плохое в ее жизни уже позади! – сообщает Галина Лекунова.

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ИСТОЧНИК KP.RU