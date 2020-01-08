Чуть не сгорели на Рождество! В Донецке в сауне произошел пожар
7 января в Донецке загорелась сауна. Она находилась в подвальном помещении трехэтажного здания гостиничного мини-комплекса «Ritz». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
Пожарные приехали на вызов и устранили опасность. Для того, чтобы потушить огонь понадобилась помощь пяти единиц техники, дежурных со службы пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях.
На пожаре никто не пострадал. Однако в огне сгорели практически все личные вещи и часть бытовой техники.
— Огнём уничтожено: деревянная обшивка и оборудование помещения парной на площади 150 метров квадратных, бытовая техника, электрический камин; повреждён пластиковый трубопровод системы отопления, — говорится в сообщении.
Также в спасательном ведомстве добавили, что узнать на месте причину начала пожара не удалось. Этим будут заниматься специалисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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