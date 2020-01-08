2020-01-08T12:28:55+03:00
Общество

Чуть не сгорели на Рождество! В Донецке в сауне произошел пожар

К счастью, погибших и пострадавших нет
Екатерина Сорока
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От МЧС ДНР привлекались 5 единиц техники, 21 человек личного состава. Фото: 62.uaОт МЧС ДНР привлекались 5 единиц техники, 21 человек личного состава. Фото: 62.ua
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7 января в Донецке загорелась сауна. Она находилась в подвальном помещении трехэтажного здания гостиничного мини-комплекса «Ritz». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Пожарные приехали на вызов и устранили опасность. Для того, чтобы потушить огонь понадобилась помощь пяти единиц техники, дежурных со службы пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях.

На пожаре никто не пострадал. Однако в огне сгорели практически все личные вещи и часть бытовой техники.

Огнём уничтожено: деревянная обшивка и оборудование помещения парной на площади 150 метров квадратных, бытовая техника, электрический камин; повреждён пластиковый трубопровод системы отопления, — говорится в сообщении.

Также в спасательном ведомстве добавили, что узнать на месте причину начала пожара не удалось. Этим будут заниматься специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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