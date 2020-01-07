Пять Новых Годов на передовой младшего сержанта Высоцкого

Новый Год – праздник семейный и все изо всех сил стараются провести его дома. Случается не повезет и в праздничную ночь приходится дежурить или работать. Обидно, но ладно. В следующем году точно дома встретим. Редко случается два года подряд не дома. Еще реже – три. Но так чтоб все пять лет войны, да еще и в окопах – это надо постараться.

Знакомьтесь, Вадим Высоцкий. Родился в Донецке, всю жизнь прожил в Шахтерске. Отслужил срочную службу в Ужгороде. После армии работал проходчиком в шахте.

До войны Вадим работал в шахте, в проходке. Фото: В.Высоцкий

Воевать пошел 2 июня 2014 года и воюет до сих пор, уходить не собирается. Имеет несколько ранений и контузий. Два раза родственники получали сообщение о его гибели. Один раз звонок Вадима застал родственников в морге, куда они пришли опознавать труп. В отпуске был два раза – один раз в 2016, второй – в 2018. Все новогодние ночи за это время Вадим провел в окопах, на переднем крае. Как оно празднуется, Вадим Высоцкий рассказал «Комсомольской правде».

- Как так получилось, что все пять лет даже не в располаге, а в окопе?

- Ну, во-первых, мне некуда было идти. Я не стремился попасть в увольнение, чтобы отметить Новый Год. Во-вторых, во все праздники проводится усиление.Усиливаются все посты – где был один человек. В-третьих, мне хотелось в Новый Год быть с кем-то.

- Ок, можно было остаться в части, но не в окопы, а в располаге, например?

- Поначалу в 2014-м в части, где я служил, не было расположения. В то время ни казарм не было, ничего. Это сейчас вот более или менее у всех есть казармы. И Новый Год 2014-2015 я встречал на позициях. Честно говоря, не очень помню тот Новый Год. Помню, что перед полночью были легкие пострелюшки, стрелковое в основном. Потом тишина была часов до двух. А потом опять пострелюшки, но, наверное, из-за того, что мы салют попускали трассерами и они решили отреагировать. Хотя где-то далеко в городе были слышны именно салюты.

- А стол новогодний был?

- Сообразили на скорую руку

- Шампанское?

- Шампанское? На позициях? Кому оно надо?! Скинулись, сделали себе праздничный ужин. Нажарили мяса, картошечки с лучком. Я, как самый главный повар, сделал следку под шубой – большой такой поднос был с высокими бортами. Все время падал, грохотал. Вот пригодился. Ну и мясной салатик. Какой Новый Год без мясного салатика?

- Вас приезжали поздравлять?

- Приезжали часов в девять вечера. И до следующего дня мы никого не видели.

- Что загадывают на Новый Год?

- Мира хотелось бы. Каждый год загадываешь одно и то же. Тост поднимаешь – парни – всем выжить, всем здоровья, поскорей вернуться домой. Хочется, чтоб уже поскорей это закончилось.

- А где встречал этот Новый Год?

- Первый Новый Год я встречал в ОБМО (отдельный батальон материального обеспечения, - ред). Были в командировке в Горловке. Нам сказали – ребята, посидите там месяцок. И все новогодние праздники мы были на Горловке.

- Следующий Новый Год с 2015 на 2016?

- Этот Новый Год я встретил тоже в ОБМО, но под Докучаевском в Стыле. А вот следующий с 2016 на 2017 в «Оплоте», но в части. Это единственный Новый Год, который встретил в казарме. Это был самый трезвый Новый Год. Потому что с нами была старшина, был замполит по воспитательной работе. Просто сообразили стол. Командир первого взвода съездил домой, его мама и жена наготовили всего и привезли нам на стол вкусности.

- 2017-2018?

- На позициях в Старомихайловке в Республиканской Гвардии. Самый тихий Новый Год. Было видно, как в Донецке пускают салюты.

- Не обидно? Там празднуют, а вы в окопах?

- Привычно. К тому времени привык, что радости жизни не для нас сейчас. И были видны украинские салюты – в Красногоровке и Курахово. Слышно бахают. А мы же сразу смотрим, где бахнуло, звук-то позже доходит. Ну и видно, что салют. У нас позиция такая – Трудовские, Старомихайловка получаются в таком полукольце. Смотришь – везде салюты. Ну еще кое-где наши ребята на других позициях пускают праздничные салюты трассерами. На Старомихайловке был самый хороший новый год. Весь новый год готовил практически я сам. Блюда все те же. Правда, в этот раз маринованные грибочки нам достались. Слышно было, как в самой Старомихайловке люди кричат «с Новым Годом». Обстрелов не было. Ну как не было? Постреляли немного из стрелкового крупнокалиберного. Что-то типа ПК (пулемет Калашникова, - ред.) или ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный - ред.) накинули нам на позиции. После Нового Года Украина в состоянии алкогольного опьянения опять подкинула. Одно время снайпер нас тревожил с дальнобойной винтовки. Три километра, а оно долетает. С чего он стрелял – вообще непонятно. Скорей всего «товарищи» НАТОвцы помогали.

- А пулю не находили?

- Стреляли БЗшками (бронебойно-зажигательными, - ред.) их на излете разрывает. У нас приказ был – На провокации не отвечать, пускай Новый Год останется праздником. Прячьтесь, наблюдайте. Но не отвечайте.

- Прошедший год где встречал?

- 2018-2019 тоже в составе Республиканской Гвардии на Трудовских.

- А елки ни разу не ставили?

- Когда в казарме отмечали – там мы повырезали снежинки на окна, старшина нашла "дождик" и три новогодних шарика. Из ленинской комнаты сделали праздничную. Елок нам хватало на позициях. Можно было любую срубить. Но туда надо было идти, а там заминировано.

- Кто еще с тобой новый год на позициях встречал?

- В основном те, кому некуда было идти. Старались отпустить семейных – к детям, к семье. Оставались еще те, кому положено быть по должности. Без них никак. Те же ПТУРщики (противотанкисты, - ред.), прикомандированные – вот у нас был паренек с ПТРД (противотанковое ружье, - ред.) – один, его заменить некем. Ему по-любому надо было оставаться.

- На позиции – это в блиндаже? Землянка три наката?

- В Старомихайловке у нас была шесть накатов. А землянка по высоте два моих роста (185+185=370 сантиметров) специально сделали такую яму, она была полностью замаскирована, не возвышалась над землей, в землянке у нас стояли двухъярусные кровати, посредине стол, в углу печечка, рядом с печкой умывальник, еще советский.

- Холодно зимой?

- В землянке вообще тепло. Мы сложили сами печку из кирпича. Ведро угля на сутки а то и больше. Спали раздетые, потому что очень жарко особенно тем, кто на втором этаже спал. Горячий воздух вверх и он практически не уходил. Мы поставили металлопластиковую дверь – она узенькая, но все равно – примудрили поставили. Потом со временем обшили проходные стенки – у нас из блиндажа был выход к орудию по подземному ходу специально скрытый. И само орудие было закопано. Обустраивали практически все сами. Часто ругались с командирами по снабжению. Ну а так все сами, своими силами.

Позиции обустраивают сами. Фото: В.Высоцкий

- А летом?

- Летом вообще прекрасно. Ни холодильник не нужен, ни кондиционер.

- Как же тяготы и лишения солдатской жизни?

- Некоторые Новый Год на посту встречали. Это достаточно сложно. В зимнее время – снегопады, метели, дожди. На открытых постах вообще тяжело – спрятаться толком негде. Но оборудовали и посты – мешки укладывали в три-четыре ряда. Накрывали от дождя, вырывали специальные окопы, чтобы часовой мог «нырнуть» если что. Вот тем, кто на посту – не повезло. График составлен заранее.

- Ты встречал Новый Год на посту?

- Нет, не получилось. Там с одиннадцати до часу. Я как раз после нового года заступил на пост, в час ночи. Обычно стараюсь брать себе трудное время – я более выдержанный. Молодежи трудно стоять – они засыпают. С часу до четырех утра – это самое тяжелое время.

- По-моему, в это время невозможно не спать всем.

- С начала войны инстинкт самосохранения и чувство ответственности развились до какой-то наивысшей отметки. Именно в это время много историй, когда укропы вырезали целые блок-посты.

- Путина удается послушать?

- Смотря какая позиция. Бывают места, где вообще ничего не ловится. На некоторые и электричество не провести. На одной позиции мы постарались – в поле провели кабель, но его часто перебивали. Провели электричество и даже телевизор был.

- А что вообще в развлекательной программе на передовой?

- «Дом два» (смеется).

- Только «Дом два» ловит?

- Да нет. Это пацаны пошутили. Украина разбомбила какой-то строительный склад, там были буквы. Ну и выложили. Теперь позиция так и называется – «Дом два». Вот ее хорошо видно. Ее и смотрим. А еще бенгальские огни были из артиллерийского пороха – это такие палочки из артиллерийских пороховых зарядов. Это дополнительный заряд на тяжелую артиллерию. Горит точно как бенгальский огонь, только сгорает вся, без стержня.

На позициях показывают "Дом два". Фото: В.Высоцкий

Этот, 2020-й год Вадим так же бы встретил на позициях, но вмешались обстоятельства – переход из одной части в другую. До праздников не успели подписать документы и у младшего сержанта Высоцкого внезапно образовался третий за почти шесть лет войны, отпуск. Новый Год Вадим Высоцкий встретил с друзьями на площади Ленина и прямо-таки восхитился масштабами празднования

2020-й первый Новый Год, который Вадим встретил не на передовойФото: Ольга ЖУКОВА

- Я так никого никогда не встречал.

- На площади?

- Я первый раз в жизни вижу такое скопление людей, музыка, огни, елка. Круто тут у вас.

- Что загадал под бой курантов?

- Как обычно – быстрее победить.