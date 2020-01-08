2020-01-08T12:49:51+03:00
Политика

«Готовится провокация, как с малайзийским «Боингом»! В Донбассе украинские военные разместили зенитные ракеты рядом с передовой

Об этом сообщили наблюдатели ОБСЕ
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На вооружении ВСУ стоят зенитно-ракетные комплексы «Оса» советского производства, есть эти ЗРК и в России. Фото: tsargrad.tv ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа вооружении ВСУ стоят зенитно-ракетные комплексы «Оса» советского производства, есть эти ЗРК и в России. Фото: tsargrad.tv ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
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Украинские вояки подняли шумиху по поводу отчетов миссии ОБСЕ. Мол, международные наблюдатели не имели право разглашать, где ВСУ разместили зенитно-ракетные комплексы.

В отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 4 и 6 января 2020 года говорится о размещении двух зенитно-ракетных комплексов «Оса» вблизи поселка Спорное в Бахмутском районе Донецкой области и вблизи поселка Окнино Новоайдарского района Луганской области. Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) считают, что отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. О зенитных ракетных комплексах в Минских договоренностях речь не идет. Более того, отчет «противоречит принципам нейтральности и беспристрастности представителей СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера».

- Украинские военные не на шутку испугались, когда были обнародованы сведения, где у них ЗРК «Оса» стоят, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – И причина вовсе не в соглашении по отводу вооружений. Для чего нужно было размещать эти комплексы вблизи линии разграничения? Ведь у защитников ДНР и ЛНР нет самолетов и вертолетов. Возможно, что готовится какая-то большая провокация, как это было в 2014-м с малайзийским «Боингом». На Украине и в США есть серьезные силы, которые не хотят урегулирования конфликта в Донбассе. Им важно найти повод, чтобы наложить на Россию новые санкции, сорвать строительство газопровода «Северный поток-2». Кстати, 11 января президент РФ Владимир Путин будет обсуждать в Москве с канцлером Германии Ангелой Меркель выполнение договоренностей по Донбассу.

Политолог отмечает, что ракеты ЗРК «Оса» летят на расстояние до 10 километров. И могут быть использованы для уничтожения гражданского или военного транспортного самолета. А вину потом свалят на республики Донбасса и Россию. Как это случилось с «Боингом».

Кстати, оба ЗРК «Оса» размещены не столь далеко от Краматорска, где находится крупный военный аэродром.

- Ведь до сих пор засекречены сведения, где в 2014-м украинские «Буки» находились, - подчеркивает Кузьменко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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