Армия Киева разместила тяжелое вооружение в жилом селе Кряковка

4 Янв. 2020 2020-01-04T18:06:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Киевские силовики продолжают стягивать тяжелое вооружение к линии разграничения. На этот таз ВСУ разместили бронетехнику в селе Кряковка Славяносербского района. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Наша разведка продолжает фиксировать размещение вооружения и военной техники подразделений ВСУ в населенных пунктах на подконтрольной (Киеву) территории, - отметил он.

- В населенном пункте Кряковка отмечено нахождение бронированной машины из состава 93-й бригады ВСУ, - проинформировал Филипоненко.

Офицер уточнил, что информацию о размещении в селе бронетехники подтверждают наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Читайте также

Атошники перестреляли друг друга в новогодние праздники

1 января на одной из позиций 93-й бригады ВСУ в районе села Орехово Попаснянского района старший на взводном опорном пункте открыл огонь на поражение по военнослужащему, попытавшемуся самовольно покинуть расположение подразделения. В результате происшествия беглец получил ранение и доставлен в ближайшую больницу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU