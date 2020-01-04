Армия Киева разместила тяжелое вооружение в жилом селе Кряковка
Киевские силовики продолжают стягивать тяжелое вооружение к линии разграничения. На этот таз ВСУ разместили бронетехнику в селе Кряковка Славяносербского района. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- Наша разведка продолжает фиксировать размещение вооружения и военной техники подразделений ВСУ в населенных пунктах на подконтрольной (Киеву) территории, - отметил он.
- В населенном пункте Кряковка отмечено нахождение бронированной машины из состава 93-й бригады ВСУ, - проинформировал Филипоненко.
Офицер уточнил, что информацию о размещении в селе бронетехники подтверждают наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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