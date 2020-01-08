«Это около полутора миллиона рублей, которые мы дарим детям»: Луганский цирк провел бесплатное преставление для детей из прифронтовых районов

8 Янв. 2020 2020-01-08T11:18:28+03:00

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На Новый год и Рождество Христово сотрудники Луганского государственного цирка составили праздничную программу для детей с приглашенными звездами. Программа называется «Новогодний экспресс». И ее уже провели два раза для детей незащищенных социальных категорий и проживающих в прифронтовых районах Республики. Оба посещения цирка для этих детей были бесплатными.

— В среднем это около полутора миллиона рублей, которые мы дарим нашим любимым детям Республики. Поэтому хочется, чтобы детворе понравилось, — рассказал директор учреждений культуры Дмитрий Касьян.

На арене цирка для детей выступали Дед Мороз со Снегурочкой, Новый год с Ангелом Добра, а также Бабки Ежки в компании с клоуном в образе Крыс Крысыча, как символа Нового года 2020.

Кроме сказочных персонажей также были акробаты на роликах, воздушные гимнасты, гимнасты в рейнском колесе, балерины на проволоке и силач Дмитрий Халаджи.

— В нашем представлении задействованы приглашенные коллективы. Если в других учреждениях культуры ЛНР, когда они проводят благотворительные представления, принимают участие сотрудники, имеющие заработную плату, то в наших благотворительных представлениях мы оплачиваем приглашенных артистов, — добавил Касьян.

В конце программы каждый ребенок получил сладкий подарок от руководства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU