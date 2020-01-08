2020-01-08T11:18:28+03:00
Общество

«Это около полутора миллиона рублей, которые мы дарим детям»: Луганский цирк провел бесплатное преставление для детей из прифронтовых районов

Это уже второе бесплатное выступление, которое организовывают сотрудники цирка
Екатерина Сорока
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Новый год и Рождество Христово сотрудники Луганского государственного цирка составили праздничную программу для детей с приглашенными звездами. Программа называется «Новогодний экспресс». И ее уже провели два раза для детей незащищенных социальных категорий и проживающих в прифронтовых районах Республики. Оба посещения цирка для этих детей были бесплатными.

— В среднем это около полутора миллиона рублей, которые мы дарим нашим любимым детям Республики. Поэтому хочется, чтобы детворе понравилось, — рассказал директор учреждений культуры Дмитрий Касьян.

На арене цирка для детей выступали Дед Мороз со Снегурочкой, Новый год с Ангелом Добра, а также Бабки Ежки в компании с клоуном в образе Крыс Крысыча, как символа Нового года 2020.

Кроме сказочных персонажей также были акробаты на роликах, воздушные гимнасты, гимнасты в рейнском колесе, балерины на проволоке и силач Дмитрий Халаджи.

В нашем представлении задействованы приглашенные коллективы. Если в других учреждениях культуры ЛНР, когда они проводят благотворительные представления, принимают участие сотрудники, имеющие заработную плату, то в наших благотворительных представлениях мы оплачиваем приглашенных артистов, — добавил Касьян.

В конце программы каждый ребенок получил сладкий подарок от руководства Республики.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

«Родился с весом 780 граммов»: Дончане спасают слух одиннадцатимесячному малышу

Крошечный Богдан Гончарук за свою короткую жизнь пережил столько, сколько не всякий взрослый выдержит. После болезни малыш начал терять слух. Слуховые аппараты нужны срочно [фото] (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Леонид Пасечник выразил соболезнования семьям погибших при крушении украинского «Боинга» в Иране
Чуть не сгорели на Рождество! В Донецке в сауне произошел пожар
«Готовится провокация, как с малайзийским «Боингом»! В Донбассе украинские военные разместили зенитные ракеты рядом с передовой
«Это около полутора миллиона рублей, которые мы дарим детям»: Луганский цирк провел бесплатное преставление для детей из прифронтовых районов
На Рождество украинские силовики обстреляли из гранатометов Донецк
Украинским военным платят премии за убийство жителей Донбасса
Погода в Луганске 8 января: гололед, туман, мокрый снег и около нуля градусов
Погода в Донецке 8 января: облачно, без осадков и 2 градуса мороза
С июня 2020 года в ДНР вызова "Скорой" будут обрабатываться автоматически
Мехти Логунов поблагодарил Юлию Чичерину за ее участие в освобождении из плена
Какой была первая неделя нового 2020 года на фронте ДНР: только на Рождество было тихо
"Подстрелил товарища и бросил": ВСУ продолжают как могут отмечать новогодние праздники
Возле Храма Святого Николая в Донецке сделали Рождественский вертеп из уральских сосен
О собственной жизни не думал: Правоохранитель спас людей из отделения банка, где загорелся щиток
За пять лет более 80 квартир предоставили в ДНР сиротам
В Святой вечер под ворота приюта "ПИФ" в Донецке подкинули щенков
Как донецкая детвора отдыхает в России на новогодних каникулах
Рождественское чудо по-донецки: ни одного обстрела за ночь
"Давайте пожелаем нашему Донбассу мира!": Пушилин поздравил дончан с Рождеством
Погода в Донецке 7 января: Донецк встречает Рождество со снегом
7 января в Луганске ожидается температура минус один, на дорогах – гололедица