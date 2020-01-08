На Рождество украинские силовики обстреляли из гранатометов Донецк

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:25:07+03:00

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7 января украинские военные нарушили тишину, которая установилась накануне – в Сочельник, 6 января. Под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали поселок Спартак на северо-западной окраине Донецка и поселок шахты «Трудовская» на юго-западной окраине столицы ДНР.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сегодня сообщили, что ВСУ выпустили 6 гранат из РПГ и СПГ. По счастливой случайности никто из жителей Донецка не пострадал. Не зафиксировано повреждений домов и гражданской инфраструктуры.

- На шестом году войны подобная интенсивность огня считается незначительной, - пишет по этому поводу замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. - Наши бойцы называют такую интенсивность затишьем. Но каждый из тех, кто далек от войны, представьте, что во двор вашего дома прилетела мина калибра 120 мм или граната РПГ. Ну или хотя бы пуля калибра 12,7 мм залетела к вам в окно и застряла в стене в то время, когда вы смотрите какое-нибудь развлекательное шоу. Что каждую минуту своей жизни вы помните, что эта минута может быть последней. Кто-то живет в этих условиях и с этими мыслями почти 6 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU