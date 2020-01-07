Какой была первая неделя нового 2020 года на фронте ДНР: только на Рождество было тихо

7 Янв. 2020 2020-01-07T20:55:10+03:00

Интенсивность обстрелов снизилась, но до полной тишины еще далеко

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Какой была первая неделя нового года на фронтах ДНР. Ведь пока кто-то гуляет на елке, объедается салатами за домашним столом, другие - несут службу в сырых окопах, где вместо фейерверков - артобстрелы.

- Сейчас в информационном поле о войне в Донбассе говорят крайне редко, чтобы не портить новогоднего настроения, - говорит заместителя министра информации Даниил Безсонов. - У кого-то может сложиться мнение, что война закончилась. Я уверен, что в этом году горячая фаза войны закончится, и рубежи нашей республики будут менее опасны.

В период времени с 1 по 2 января противник вёл обстрел территории нашей республики на Донецком направлении четыре раза, применяя при этом миномёты калибра 120 мм.

Со 2 по 3 января противник трижды вёл обстрел наших позиций на Горловском и Донецком направлениях, применяя противотанковые гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты.

С 3 по 4 января противник дважды вёл обстрел наших позиций на Горловском и Донецком направлениях, применяя при этом противотанковые гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты.

С 4 по 5 января противник трижды обстреливал наши позиции на Донецком направлении, применяя противотанковые гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты.

С 5 по 6 января противник 5 раз вёл обстрел территории нашей республики по всем направлениям, применяя при этом миномёты калибра 120 мм., противотанковые гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты. С 6 по 7 января первые сутки полной тишины.

Настоящее Рождественское чудо, заметили по этому поводу дончане. Как долго продержится эта хрупкая тишина, сказать сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU