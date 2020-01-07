В июне 2020 года вызова "Скорой" будут обрабатываться автоматически

7 Янв. 2020 2020-01-07T22:41:13+03:00

В планах руководства Республики обновить не только автопарк станций Скорой помощи, но и больниц. Фото: dnr-live.ru

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Автоматизированная система обработки вызовов скорой помощи в ДНР будет введена в эксплуатацию в июне 2020 года. На текущий момент ежесуточно обрабатывается до 250 вызовов, а с 15 января планируется обрабатывать каждый второй звонок.

Очередность расширения системы на другие города будет определяться готовностью скорых медицинских пунктов этих городов и устанавливаться органами здравоохранения.

- В рамках первого этапа система проходит апробирование в Республиканском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР. Работы по реализации разработки и внедрения программного комплекса ведутся, – сообщили в министерстве связи Республики. – Завершение опытной эксплуатации системы и передача ее в промышленную эксплуатацию планируется в июне 2020 года.

Ранее мы сообщали, что в ДНР закупили 30 новых автомобилей "Скорой".

ИСТОЧНИК KP.RU