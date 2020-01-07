2020-01-07T22:41:13+03:00
Общество

В июне 2020 года вызова "Скорой" будут обрабатываться автоматически

Проект основан на навигационной спутниковой системе «ГЛОНАСС»
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
В планах руководства Республики обновить не только автопарк станций Скорой помощи, но и больниц. Фото: dnr-live.ruВ планах руководства Республики обновить не только автопарк станций Скорой помощи, но и больниц. Фото: dnr-live.ru
Изменить размер текста:

Автоматизированная система обработки вызовов скорой помощи в ДНР будет введена в эксплуатацию в июне 2020 года. На текущий момент ежесуточно обрабатывается до 250 вызовов, а с 15 января планируется обрабатывать каждый второй звонок.

Очередность расширения системы на другие города будет определяться готовностью скорых медицинских пунктов этих городов и устанавливаться органами здравоохранения.

- В рамках первого этапа система проходит апробирование в Республиканском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР. Работы по реализации разработки и внедрения программного комплекса ведутся, – сообщили в министерстве связи Республики. – Завершение опытной эксплуатации системы и передача ее в промышленную эксплуатацию планируется в июне 2020 года.

Ранее мы сообщали, что в ДНР закупили 30 новых автомобилей "Скорой".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В июне 2020 года вызова "Скорой" будут обрабатываться автоматически
Мехти Логунов поблагодарил Юлию Чичерину за ее участие в освобождении из плена
Какой была первая неделя нового 2020 года на фронте ДНР: только на Рождество было тихо
"Подстрелил товарища и бросил": ВСУ продолжают как могут отмечать новогодние праздники
Возле Храма Святого Николая в Донецке сделали Рождественский вертеп из уральских сосен
О собственной жизни не думал: Правоохранитель спас людей из отделения банка, где загорелся щиток
За пять лет более 80 квартир предоставили в ДНР сиротам
В Святой вечер под ворота приюта "ПИФ" в Донецке подкинули щенков
Как донецкая детвора отдыхает в России на новогодних каникулах
Рождественское чудо по-донецки: ни одного обстрела за ночь
"Давайте пожелаем нашему Донбассу мира!": Пушилин поздравил дончан с Рождеством
Погода в Донецке 7 января: Донецк встречает Рождество со снегом
7 января в Луганске ожидается температура минус один, на дорогах – гололедица