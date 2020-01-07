В июне 2020 года вызова "Скорой" будут обрабатываться автоматически
Автоматизированная система обработки вызовов скорой помощи в ДНР будет введена в эксплуатацию в июне 2020 года. На текущий момент ежесуточно обрабатывается до 250 вызовов, а с 15 января планируется обрабатывать каждый второй звонок.
Очередность расширения системы на другие города будет определяться готовностью скорых медицинских пунктов этих городов и устанавливаться органами здравоохранения.
- В рамках первого этапа система проходит апробирование в Республиканском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР. Работы по реализации разработки и внедрения программного комплекса ведутся, – сообщили в министерстве связи Республики. – Завершение опытной эксплуатации системы и передача ее в промышленную эксплуатацию планируется в июне 2020 года.
Ранее мы сообщали, что в ДНР закупили 30 новых автомобилей "Скорой".
ИСТОЧНИК KP.RU