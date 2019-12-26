2019-12-26T20:49:39+03:00
Общество

В ДНР закупили 30 новеньких скорых

В планах – обновление автопарка больниц
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР закупили 30 новеньких скорых. Фото: Донецкое агентство новостейВ ДНР закупили 30 новеньких скорых. Фото: Донецкое агентство новостей
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На днях правительство Республики закупило 30 новеньких машин скорой помощи. В салоне - современное оборудование для оказания экстренной медицинской помощи.

- Скорые получили и отделенные районы, - рассказала «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко. – Жители Амвросиевки, Иловайска и Новоазовска обрадовались, когда узнали, что в их «богом забытый район» приехала новая машина скорой помощи.

На сегодня в ДНР 122 скорых, которым по 30-40 лет.

- Наши «кулибины», как могут, ремонтируют их. Иногда из двух-трех машин собирают одну, - сообщила Ольга Николаевна.

В планах руководства Республики обновить не только автопарк станций Скорой помощи, но и больниц. Те же патронажные сестры должны успевать ко всем своим подопечным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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