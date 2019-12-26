2019-12-26T18:20:59+03:00
Общество

«Это же ужас, чем травят детей»: Осторожно, снюс

Родители и врачи бьют тревогу
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Мода на отраву: Осторожно, снюс! Фото: ВКонтактеМода на отраву: Осторожно, снюс! Фото: ВКонтакте
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Сейчас среди школьников в моде жевательный табак снюс. Эта легальная замена наркотикам, вызывающая зависимость даже больше, чем сигареты.

- Недавно на коллегии говорили об этом. Это же ужас, чем травят детей! Снюс – табак, в котором уровень никотина в десятки раз превышает предельно-допустимую норму, - продают совершенно свободно. Дети и подростки, которые не знают этого, могут погибнуть, - прокомментировала «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Теперь подростки не прячутся за школами, а получают свою дозу никотина прямо на уроке. Жевательный табак с большой дозой того, что убивает, как говорят, даже лошадь, зачастую становится причиной госпитализации. Родители и врачи бьют тревогу. Решением этой проблемы занялись депутаты Народного Совета и на заседаниях выступают с предложениями запретить это вещество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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