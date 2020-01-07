"Подстрелил товарища и бросил": ВСУ продолжают как могут отмечать новогодние праздники

7 Янв. 2020 2020-01-07T18:22:05+03:00

Инцидент произошел в Песках, которые сейчас под Украиной

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Разведка Донецкой Народной Республики сообщает о все новых данных о небоевых потерях украинских боевиков в Донбассе.

Отмечается, что один из инцидентов произошел в 21-м батальоне 56-й бригады ВСУ в районе оккупированного ВСУ населенного пункта Пески, где двое боевиков Юрченко и Дададжанов подрались в состоянии алкогольного опьянения.

- В ходе драки Юрченко выстрелил Дададжанову в ногу из автомата, - сообщает пресс-служба командования ДНР. - Но осознав последствия содеянного и с целью скрыть факт ранения, вызвал такси и доставил Дададжанова сначала в городскую больницу н. п. Красногоровка, а после отказа гражданских врачей оказать помощь без уведомления правоохранительных органов — в городскую больницу н. п. Селидово, где также получил отказ.

После этого Юрченко бросил истекающего кровью товарища на входе в больницу и с автоматом скрылся.

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ИСТОЧНИК KP.RU