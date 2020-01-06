2020-01-06T17:30:19+03:00
Политика

«Дружинники избили мою племянницу в новогоднюю ночь!» Новость об избиении девушки в Горловке оказалась фейком

Собственное расследование по этому поводу провел мэр Горловки Иван Приходько
Никита МАКАРЕНКОВЕкатерина Сорока
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Очередной украинский фейк. Днепропетровскую школьницу, избитую одноклассницами почти год назад, в соцсетях выдали за жертву Народной дружины в Горловке. Фото: obozrevatel.comОчередной украинский фейк. Днепропетровскую школьницу, избитую одноклассницами почти год назад, в соцсетях выдали за жертву Народной дружины в Горловке. Фото: obozrevatel.com
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В социальных сетях на днях ураганом пронеслась новость о том, что в Горловке в новогоднюю ночь «Народные дружинники» избили девушку на глазах у прохожих. В постах говорилось, что за пострадавшую якобы никто не заступился, а в итоге первый день нового года она провела в больнице. Даже фотографии избитой опубликовали.

Комментаторы в социальных сетях негодовали о безнаказанности и жестокости. Но только вся эта история оказалась фейком. И разобраться в этом помог глава администрации Горловки Иван Приходько.

– В Новогоднюю ночь «Народная дружина» не привлекалась к патрулированию территории города. Кроме того, деятельность этой организации нацелена на поддержание общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, и эта помощь очень значима и ощутима. Также отмечу, что медицинскими учреждениями подобные обращения в указанный период не фиксировались, – рассказывает мэр прифронтового города Республики.

Но «вишенкой на торте» стала публикация украинского издания «Днепр вечерний» от 29 марта 2019 года. История там совершенно другая, а вот фотографии те же.

Оригинал статьи - с чего все началось. Фото: obozrevatel.com

Оригинал статьи - с чего все началось. Фото: obozrevatel.com

Девушка на фото не гуляла в новогоднюю ночь в Горловке. Ее избили в Днепропетровске возле школы № 47. И били ее не народные дружинники, а одноклассницы. Вот что говорит об избиении мама пострадавшей: «За день до инцидента Лизе назначили «стрелку». Я просила ее не реагировать на этот вызов, но она все же решила пойти. Я пошла с ней, стояла в стороне, следила за тем, чтобы конфликт не перерос во что-то серьезное. Когда я увидела, что девочка начала нападать на мою дочь, я подбежала и забрала своего ребенка».

– Вот, собственно, и все, что нужно знать об объективности некоторых пользователей соцсетей! Дорогие друзья, пользуйтесь, пожалуйста, официальными страницами администрации и ее структурных подразделений, – добавил Приходько.

Украинские фейки о жизни в Республиках Донбасса практически ежедневно появляются не только в социальных сетях, но и на сайтах крупных изданий незалежной. То в Донецке кого-то арестовали, то перестали выпускать людей даже в Россию... не знают уже что и придумать. Фейкометы не останавливаются ни на минуту – новые выдумки тиражируется в группах и сообществах, а среди пользователей находятся те, кто верит во всю эту чушь.

Самый распространенный фейк – это вымерший Донецк. «На улицах города ни одного человека» - такие заголовки то и дело появляются в украинских пабликах. К посту прикрепляют фото, сделанное на рассвете или где-то в закоулке, а дальше рассказывают о том, как плохо жить в Республиках. А в это время за окном создателей этих фейков – проходят факельные шествия и гей-парады. Почему бы их не пофотографировать и не рассказать об истинной жизни на Украине?

- В идеале в школьную программу нужно вводить дисциплину, в которой будут учить детей разоблачать фейки и доверять только проверенным источникам, - сказал как-то преподаватель Донецкого национального университета в беседе с «Комсомолкой». - Это не обязательно должно касаться политики. Фейки сейчас во всех сферах, которые касаются каждого и нужно быть подготовленным к встрече с ними.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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