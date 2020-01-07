Возле Храма Святого Николая в Донецке сделали Рождественский вертеп из уральских сосен

7 Янв. 2020 2020-01-07T17:13:53+03:00

Вертеп возле храма близ ж-д вокзала соорудили с помощью не распроданных сосен Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Сосенки не раскупили на местном елочном базаре

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7 января, на рождественской службе, прихожане храма св. Николая были порадованы вертепом, который стоял прямо возле входа в храм.

- Никогда такого не видела! - сказала прихожанка Марина. - Очень много красивых декораций из сосны вокруг главного действа - колыбели и Святого Семейства!

Такой вертеп сделали благодаря предпринимателям, которые не смогли распродать сосны, привезенные аж из Урала!

- Сосны красивые, - говорит сторож храма, но, цена, понятно, дорогая. Привезли нам их к храму 31 декабря, мы и другим приходам отдали. Я снимал ценники - и по 700 рублей видел, и по 2000 руб.

Весть о вертепе облетела микрорайон мгновенно. Туда пошли жители, приглашали своих знакомых "заселфиться".

- Жалко такую красоту убирать, - сказал местный житель Сергей. - И спасибо предпринимателям. Некоторые нераспроданный товар выбрасывают, а эти принесли радость людям.

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ИСТОЧНИК KP.RU