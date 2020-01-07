О собственной жизни не думал: Правоохранитель спас людей из отделения банка, где загорелся щиток
Никогда не знаешь, где могут пригодиться навыки спасения и как поступит каждый из нас в стрессовой ситуации. В одном из отделений Центрального Республиканского банка в Шахтерске началось замыкание, а затем и возгорание в распределительном щитке. Сотрудник Амвросиевской государственной службы вневедомственной охраны не растерялся.
Мужчина не только оперативно обнаружил, что горит и вызвал МЧС, но и рискуя жизнью начал эвакуацию посетителей и персонала банка. После этого обесточил отделение банка и с помощью огнетушителя потушил щиток.
Такие бдительность и профессионализм правоохранителя, который не думал о собственной жизни, помогли спасти людей.
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ИСТОЧНИК KP.RU