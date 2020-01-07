О собственной жизни не думал: Правоохранитель спас людей из отделения банка, где загорелся щиток

7 Янв. 2020 2020-01-07T17:06:52+03:00

В это время в помещении были люди. Фото: vsednr.ru

Он не только спас людей, но и справился с огнем

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Никогда не знаешь, где могут пригодиться навыки спасения и как поступит каждый из нас в стрессовой ситуации. В одном из отделений Центрального Республиканского банка в Шахтерске началось замыкание, а затем и возгорание в распределительном щитке. Сотрудник Амвросиевской государственной службы вневедомственной охраны не растерялся.

Мужчина не только оперативно обнаружил, что горит и вызвал МЧС, но и рискуя жизнью начал эвакуацию посетителей и персонала банка. После этого обесточил отделение банка и с помощью огнетушителя потушил щиток.

Такие бдительность и профессионализм правоохранителя, который не думал о собственной жизни, помогли спасти людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU