Рождественское чудо по-донецки: ни одного обстрела за ночь
Что это, как не Рождественское чудо? Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за минувшие сутки ни разу не нарушили режим прекращения огня.
- За истекшие сутки со стороны ВФУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, – сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ведь даже новогодняя ночь не обошлась без обстрелов. Тогда украинские боевики обстреляли Трудовские, окраины Горловки.
Насколько продолжительной будет эта тишина, сказать сложно. А может такой же недолговечной, как тот легкий снег, что покрыл в эту ночь нашу землю?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушилин прокомментировал слухи о своем аресте и рассказал об эксперименте с комендантским часом
Во время Прямой линии Глава ДНР ответил больше чем на 50 вопросов от жителей Донбасса, Украины и других стран (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU