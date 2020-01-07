Рождественское чудо по-донецки: ни одного обстрела за ночь

7 Янв. 2020 2020-01-07T10:17:10+03:00

Насколько долгой будет эта тишина, сказать сложно. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

СЦКК не зафиксировала ни одного нарушения перемирия

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Что это, как не Рождественское чудо? Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за минувшие сутки ни разу не нарушили режим прекращения огня.

- За истекшие сутки со стороны ВФУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, – сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ведь даже новогодняя ночь не обошлась без обстрелов. Тогда украинские боевики обстреляли Трудовские, окраины Горловки.

Насколько продолжительной будет эта тишина, сказать сложно. А может такой же недолговечной, как тот легкий снег, что покрыл в эту ночь нашу землю?

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ИСТОЧНИК KP.RU