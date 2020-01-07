2020-01-07T11:16:14+03:00
Общество

"Давайте пожелаем нашему Донбассу мира!": Пушилин поздравил дончан с Рождеством

Сегодня весь православный мир празднует Рождество Христово
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Пушилин отметил, что православная вера укрепляет наши силы и придает убежденности в совершаемых делах. Фото: ДАНПушилин отметил, что православная вера укрепляет наши силы и придает убежденности в совершаемых делах. Фото: ДАН
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым.

- Дорогие друзья! Сегодня все мы немного дети. Сколько бы нам ни было лет, мы по-детски искренне верим, что наши желания и мечты непременно сбудутся. Поэтому давайте сегодня все вместе пожелаем нашему Донбассу мира, а каждому жителю Донецкой Народной Республики, всем нам – здоровья, успехов, благополучия и счастья! – сказал Денис Пушилин.

Он отметил, что и взрослые, и дети всегда ждут Рождества как чуда.

- Какой бы ненастной, промозглой и хмурой ни была за окном погода, в этот зимний день в наших домах неизменно тепло, светло и уютно – они наполнены добрыми словами, искренними улыбками и задорным детским смехом, – добавил Глава Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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