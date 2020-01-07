2020-01-07T09:05:25+03:00
Общество

Погода в Донецке 7 января: Донецк встречает Рождество со снегом

Синоптики обещают осадки и сегодня
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Снег начал идти еще с вечера 6 января. Фото: Евгении КарпачевойСнег начал идти еще с вечера 6 января. Фото: Евгении Карпачевой
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Настоящее Рождественское чудо случилось! Впервые за эту зиму в Донецке снег укрыл землю. То недоразумение, которое выпало в начале декабря, сложно назвать снегом. Зато, начиная с Сочельника, в Донецке шел снег и утром кое-где уже работали коммунальщики. Им природа и так позволила отдохнуть в праздники.

Сегодня в Донецке облачная погода продержится весь день. Ночной сильный снег к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться, обещают синоптики.

Правда, есть вероятность, что снег растает, ведь на термометре всего 0 градусов. Но в последующие дни морозы будут крепчать. Так что зима вполне возможна еще!

С прежних времен это день примирения, доброты, миролюбия, прославления Христа. Наши предки приметили, если в этот день тепло — весна будет холодная. Если же в день Рождества холодно и вьюга, будет холодно и летом. Густой иней и снег в этот день предвещали летом изобилие хлеба и малины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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