2020-01-06T22:50:41+03:00
Общество

7 января в Луганске ожидается температура минус один, на дорогах – гололедица

Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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7 января в Луганске ожидается температура минус один, на дорогах – гололедица. Фото: ВКонтакте7 января в Луганске ожидается температура минус один, на дорогах – гололедица. Фото: ВКонтакте
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7 января в Луганске ожидается температур от минус одного до плюс одного градуса, местами - мокрый снег. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Республике будет облачно, мокрый снег; ночью и утром местами туман; днем налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный 9-14 метра в секунду. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем минус 3 - плюс 2 градуса, - прогнозируют синоптики.

8 января, по предварительному прогнозу, ожидается переменная облачность, на дорогах тоже гололедица. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем от нуля до минус 5 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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7 января в Луганске ожидается температура минус один, на дорогах – гололедица
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