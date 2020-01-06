7 января в Луганске ожидается температура минус один, на дорогах – гололедица
7 января в Луганске ожидается температур от минус одного до плюс одного градуса, местами - мокрый снег. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- В Республике будет облачно, мокрый снег; ночью и утром местами туман; днем налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный 9-14 метра в секунду. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем минус 3 - плюс 2 градуса, - прогнозируют синоптики.
8 января, по предварительному прогнозу, ожидается переменная облачность, на дорогах тоже гололедица. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем от нуля до минус 5 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU