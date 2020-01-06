2020-01-06T16:02:01+03:00
Происшествия

Захотелось домой под елочку! Двое преступников из Кировской колонии совершили дерзкий побег

К своему сроку они прибавили еще лет пять
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтактеФОТО: ВКонтакте
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Двое преступников сбежали из колонии поселения Кировской зоны. Но им удалось добраться только до Горловки. Беглецы были задержаны и переданы сотрудникам Кировской исправительной колонии. То есть, вернулись на место, "намотав", тем самым себе срок побольше.

- За совершенный побег в отношении преступников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 УК ДНР (побег из места лишения свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщил следователь СО Кировского ГО МВД ДНР Виктор Талалаев.

Побеги из мест лишения свободы в зонах ДНР практически невозможны.

- Зоны строились еще в советское время, к мерам безопасности подходили очень ответственно, - рассказал "КП" бывший сотрудник Департамента по исполнению наказаний Сергей. - Побеги были, особенно из колоний - поселений , в народе "химия". Но беглецов быстро ловили и прибавляли срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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