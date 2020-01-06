6 Янв. 2020 2020-01-06T20:55:07+03:00

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Финальные матчи детского турнира по мини-футболу памяти Владимира Морозова прошли в Макеевке. В этом году соревнования объединили 16 команд, сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

- Это один из самых важных детских турниров по мини-футболу, которые проходят в Республике. Владимир Морозов оставил заметный след в истории футбола Донбасса. Большинство тренеров, участвующих в турнире команд, – воспитанники этого выдающегося специалиста. Сама жизнь Владимира Андреевича – пример для подражания, образец служения футболу! - сказал президент Футбольного союза ДНР Павел Давыденко.

В финальной встрече среди ребят 2009-2010 годов рождения команда КДЮСШ № 5 победила «Аякс» со счетом 8:1.

В Макеевке состоялся детский турнир по мини-футболу памяти Владимира Морозова. Фото: Минспорта ДНР

В финале среди команд 2011–2012 годов рождения в финальном поединке встретились донецкий «Уголек» и ДЮФШ «Трубник» из Харцызска. «Угольки» были сильней и выиграли со счетом 6:1.

Команды, не вошедшие в тройку призеров, получили сладкие призы, а призеры и победители награждены медалями и кубками.

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ИСТОЧНИК KP.RU