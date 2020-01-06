2020-01-06T20:55:07+03:00
Спорт

В Макеевке состоялся детский турнир по мини-футболу памяти Владимира Морозова

Первые места у «Аякса» и Уголька»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В Макеевке состоялся детский турнир по мини-футболу памяти Владимира Морозова. Фото: Минспорта ДНРВ Макеевке состоялся детский турнир по мини-футболу памяти Владимира Морозова. Фото: Минспорта ДНР
Изменить размер текста:

Финальные матчи детского турнира по мини-футболу памяти Владимира Морозова прошли в Макеевке. В этом году соревнования объединили 16 команд, сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

- Это один из самых важных детских турниров по мини-футболу, которые проходят в Республике. Владимир Морозов оставил заметный след в истории футбола Донбасса. Большинство тренеров, участвующих в турнире команд, – воспитанники этого выдающегося специалиста. Сама жизнь Владимира Андреевича – пример для подражания, образец служения футболу! - сказал президент Футбольного союза ДНР Павел Давыденко.

В финальной встрече среди ребят 2009-2010 годов рождения команда КДЮСШ № 5 победила «Аякс» со счетом 8:1.

В Макеевке состоялся детский турнир по мини-футболу памяти Владимира Морозова. Фото: Минспорта ДНР

В Макеевке состоялся детский турнир по мини-футболу памяти Владимира Морозова. Фото: Минспорта ДНР

В финале среди команд 2011–2012 годов рождения в финальном поединке встретились донецкий «Уголек» и ДЮФШ «Трубник» из Харцызска. «Угольки» были сильней и выиграли со счетом 6:1.

Команды, не вошедшие в тройку призеров, получили сладкие призы, а призеры и победители награждены медалями и кубками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дончане готовятся к Рождеству

В Воскресных школах дети приготовили подарки взрослым и колядки (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Макеевке состоялся детский турнир по мини-футболу памяти Владимира Морозова
Сегодня в Луганске на неразорвавшемся снаряде подорвался мирный житель
110-лет со дня рождения легендарной балерины Галины Улановой: Библиотека Крупской приглашает на видеопросмотр балета «Жизель»
В Шахтерске полицейские изъяли у горожанина реактивные огнеметы и противотанковые гранатометы
Захотелось домой под елочку! Двое преступников из Кировской колонии совершили дерзкий побег
Вместо танков – снайперы. В Донбассе усиливаются украинские боевики
После празднования Нового года у сотрудников МВД ДНР работы только прибавилось
«Умерло больше, чем говорят!» В Донбассе в этом году воспаление легких унесло жизни восьмерых украинских военных
Украинские военные нанесли артудар по Донецку, Горловке и Коминтерново
Дети из Донецка посетят новогоднюю программу в Подмосковье
Пытались уйти от полиции. Трое украинских военных погибли, еще один – ранен
С Нового года в подконтрольном Киеву Донбассе в детских садах повысилась стоимость питания
Украинские разведчики готовят диверсии в Донбассе
Погода в Донецке 6 января: ожидается снег
Раненые при обстрелах ВСУ дети из ДНР отправились на лечение в Россию
Украинские солдаты намеренно «глушат» беспилотники ОБСЕ
«Активное долголетие» расширит границы
ВСУ стянули вооружение к жилым кварталам в Донбассе