Сегодня в Луганске на неразорвавшемся снаряде подорвался мирный житель
6 января в селе Пионерское, входящем в состав Луганска, на украинском снаряде подорвался мирный житель. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Иван Филипоненко.
- 6 января в окрестностях села Пионерское возле реки Северский Донец на неразорвавшемся снаряде украинских боевиков подорвался 64-летний местный житель, - рассказал Иван Филипоненко.
Мужчине оторвало ногу. Его доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
- Призываем жителей Республики проявлять бдительность и при обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщать в дежурную службу МЧС, - призвал Филипоненко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Дончане готовятся к Рождеству
В Воскресных школах дети приготовили подарки взрослым и колядки (Подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU