2020-01-06T19:27:33+03:00
Политика

Сегодня в Луганске на неразорвавшемся снаряде подорвался мирный житель

ЧП произошло возле реки Северский Донец вблизи села Пионерское
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сегодня в Луганске на неразорвавшемся снаряде подорвался мирный житель. Фото: news-front.infoСегодня в Луганске на неразорвавшемся снаряде подорвался мирный житель. Фото: news-front.info
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6 января в селе Пионерское, входящем в состав Луганска, на украинском снаряде подорвался мирный житель. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Иван Филипоненко.

- 6 января в окрестностях села Пионерское возле реки Северский Донец на неразорвавшемся снаряде украинских боевиков подорвался 64-летний местный житель, - рассказал Иван Филипоненко.

Мужчине оторвало ногу. Его доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

- Призываем жителей Республики проявлять бдительность и при обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщать в дежурную службу МЧС, - призвал Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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