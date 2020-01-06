2020-01-06T17:34:03+03:00
Общество

110-лет со дня рождения легендарной балерины Галины Улановой: Библиотека Крупской приглашает на видеопросмотр балета «Жизель»

Уланова первая наполнила образ Жизели ощущением огромной духовной силы
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Библиотека Крупской приглашает на видеопросмотр балета «Жизель». Фото: lib-dpr.ruБиблиотека Крупской приглашает на видеопросмотр балета «Жизель». Фото: lib-dpr.ru
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8 января Донецкая республиканская библиотека имени Крупской приглашает в кинозал на видеопросмотр и обсуждение балета «Жизель» Адольфа Адана в исполнении великой Галины Улановой. Начало – в 13.00.

- Именно в этот день исполняется 110-лет со дня рождения легендарной балерины XX века. Имя Галины Сергеевны – символ балета. Магия ее таланта заключалась в поразительной одухотворенности танца, в его легкой выразительности и редчайшем совпадении со вкусом эпохи. Ее героини были кумирами и идеалами, - рассказали сотрудники библиотеки.

Партия Жизели прошла через всю творческую жизнь всемирно известной балерины. Уланова первая наполнила образ Жизели ощущением огромной духовной силы.

Справки по телефону: 337-35-68

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110-лет со дня рождения легендарной балерины Галины Улановой: Библиотека Крупской приглашает на видеопросмотр балета «Жизель»
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