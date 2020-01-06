110-лет со дня рождения легендарной балерины Галины Улановой: Библиотека Крупской приглашает на видеопросмотр балета «Жизель»
8 января Донецкая республиканская библиотека имени Крупской приглашает в кинозал на видеопросмотр и обсуждение балета «Жизель» Адольфа Адана в исполнении великой Галины Улановой. Начало – в 13.00.
- Именно в этот день исполняется 110-лет со дня рождения легендарной балерины XX века. Имя Галины Сергеевны – символ балета. Магия ее таланта заключалась в поразительной одухотворенности танца, в его легкой выразительности и редчайшем совпадении со вкусом эпохи. Ее героини были кумирами и идеалами, - рассказали сотрудники библиотеки.
Партия Жизели прошла через всю творческую жизнь всемирно известной балерины. Уланова первая наполнила образ Жизели ощущением огромной духовной силы.
Справки по телефону: 337-35-68
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