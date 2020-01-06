2020-01-06T16:24:48+03:00
Происшествия

В Шахтерске полицейские изъяли у горожанина реактивные огнеметы и противотанковые гранатометы

Об этом сообщили в МВД ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Шахтерске полицейские изъяли у горожанина реактивные огнеметы и противотанковые гранатометы. Фото: ТВЦВ Шахтерске полицейские изъяли у горожанина реактивные огнеметы и противотанковые гранатометы. Фото: ТВЦ
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В Шахтерске полицейские изъяли у местного жителя крупный арсенал оружия. Об этом сегодня сообщили в Центре общественных связей Министерства внутренних дел Республики.

- У жителя Шахтерска изъяли шесть гранат, пять запалов, восемь ручных противотанковых гранатометов, два реактивных пехотных огнемета и 1 410 патронов калибра 5,45 миллиметра, - сообщили правоохранители.

Сейчас боеприпасы исследуют в экспертно-криминалистическом центре МВД.

Действия подследственного подпадают под санкцию статьи 256 УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Она предполагает принудительные работы до четырех лет или лишение свободы на такой же срок со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. Окончательный приговор вынесет суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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