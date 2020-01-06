В Шахтерске полицейские изъяли у горожанина реактивные огнеметы и противотанковые гранатометы
В Шахтерске полицейские изъяли у местного жителя крупный арсенал оружия. Об этом сегодня сообщили в Центре общественных связей Министерства внутренних дел Республики.
- У жителя Шахтерска изъяли шесть гранат, пять запалов, восемь ручных противотанковых гранатометов, два реактивных пехотных огнемета и 1 410 патронов калибра 5,45 миллиметра, - сообщили правоохранители.
Сейчас боеприпасы исследуют в экспертно-криминалистическом центре МВД.
Действия подследственного подпадают под санкцию статьи 256 УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Она предполагает принудительные работы до четырех лет или лишение свободы на такой же срок со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. Окончательный приговор вынесет суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU