Вместо танков – снайперы. В Донбассе усиливаются украинские боевики
Украинские военные на передовой в Донбассе усиливают подразделения снайперами. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- В связи с усилением со стороны миссии ОБСЕ мониторинга запрещенного Минскими соглашениями вооружения с украинской стороны командование операции объединенных сил приняло решение об усилении снайперами подразделений, находящихся на первой линии обороны.
По данным разведки, в расположение 59-й бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ) в район Троицкого прибыли четыре снайперских пары, прошедшие подготовку на базе 142-го учебно-тренировочного центра сил специальных операций ВФУ.
Военнослужащие ДНР не исключают провокаций противника на указанном направлении.
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ИСТОЧНИК KP.RU