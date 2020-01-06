2020-01-06T14:48:19+03:00
Политика

Вместо танков – снайперы. В Донбассе усиливаются украинские боевики

В Народной милиции заявили о возможных провокациях со стороны противника
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Вместо танков – снайперы. Фото: dsnews.uaВместо танков – снайперы. Фото: dsnews.ua
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Украинские военные на передовой в Донбассе усиливают подразделения снайперами. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В связи с усилением со стороны миссии ОБСЕ мониторинга запрещенного Минскими соглашениями вооружения с украинской стороны командование операции объединенных сил приняло решение об усилении снайперами подразделений, находящихся на первой линии обороны.

По данным разведки, в расположение 59-й бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ) в район Троицкого прибыли четыре снайперских пары, прошедшие подготовку на базе 142-го учебно-тренировочного центра сил специальных операций ВФУ.

Военнослужащие ДНР не исключают провокаций противника на указанном направлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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