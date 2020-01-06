«Умерло больше, чем говорят!» В Донбассе в этом году воспаление легких унесло жизни восьмерых украинских военных

6 Янв. 2020 2020-01-06T12:43:37+03:00

В Донбассе в этом году воспаление легких унесло жизни восьмерых украинских военных. Фото: ВКонтакте

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Управление Народной милиции ДНР продолжает фиксировать увеличение небоевых потерь среди боевиков вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня сообщили в оборонном ведомстве.

- По данным нашей разведки, только за первую неделю 2020 года в медицинские учреждения в зоне ООС поступило двадцать четыре боевика с симптомами заболевания тяжелой формой пневмонии. К пяти оккупантам, умершим на прошлой неделе от этой болезни, о которых мы сообщали ранее, добавилось еще трое. Таким образом, за прошедшие две недели восемь украинских боевиков умерло в госпиталях от воспаления легких, - говорится в сообщении.

По данным разведки, для сокрытия фактов заболеваний среди боевиков командование соединений отправляет инфицированных в гражданские медицинские учреждения, где больные лечатся за свой счет или за счет командира подразделения. И только в случае перехода заболевания в тяжелую форму, пострадавшего перемещают в военный госпиталь. Умерло больше, чем говорят.

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ИСТОЧНИК KP.RU