2020-01-06T10:10:23+03:00
Общество

Дети из Донецка посетят новогоднюю программу в Подмосковье

Об этом сообщили в Русском центре
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Дети из Донецка посетят новогоднюю программу в Подмосковье. Фото: chips-journal.ruДети из Донецка посетят новогоднюю программу в Подмосковье. Фото: chips-journal.ru
Изменить размер текста:

Дети из Донецка отправились в Дзержинский, что в Подмосковье, на новогодние праздники. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Русского центра.

- С 6 по 8 января дети из ДНР станут участниками новогодней программы в Московской области. Для гостей праздника подготовлены игры, танцы, новогодние забавы, конкурсы, Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, Мышонка и Поросенка, новогодние танцы и хороводы, сказочная атмосфера и поздравления, - говорится в сообщении.

Никто из детей не останется без новогодних подарков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С Нового года в подконтрольном Киеву Донбассе в детских садах повысилась стоимость питания

Забирать детей из детского сада готовы лишь единицы (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После празднования Нового года у сотрудников МВД ДНР работы только прибавилось
«Умерло больше, чем говорят!» В Донбассе в этом году воспаление легких унесло жизни восьмерых украинских военных
Украинские военные нанесли артудар по Донецку, Горловке и Коминтерново
Дети из Донецка посетят новогоднюю программу в Подмосковье
Пытались уйти от полиции. Трое украинских военных погибли, еще один – ранен
С Нового года в подконтрольном Киеву Донбассе в детских садах повысилась стоимость питания
Украинские разведчики готовят диверсии в Донбассе
Погода в Донецке 6 января: ожидается снег
Раненые при обстрелах ВСУ дети из ДНР отправились на лечение в Россию
Украинские солдаты намеренно «глушат» беспилотники ОБСЕ
«Активное долголетие» расширит границы
ВСУ стянули вооружение к жилым кварталам в Донбассе