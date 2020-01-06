Дети из Донецка посетят новогоднюю программу в Подмосковье
Дети из Донецка отправились в Дзержинский, что в Подмосковье, на новогодние праздники. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Русского центра.
- С 6 по 8 января дети из ДНР станут участниками новогодней программы в Московской области. Для гостей праздника подготовлены игры, танцы, новогодние забавы, конкурсы, Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, Мышонка и Поросенка, новогодние танцы и хороводы, сказочная атмосфера и поздравления, - говорится в сообщении.
Никто из детей не останется без новогодних подарков.
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ИСТОЧНИК KP.RU