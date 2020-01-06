2020-01-06T08:18:19+03:00
Политика

С Нового года в подконтрольном Киеву Донбассе в детских садах повысилась стоимость питания

Забирать детей из детского сада готовы лишь единицы
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В подконтрольном Киеву Донбассе в детских садах повысилась стоимость питания. Фото: ua.newsВ подконтрольном Киеву Донбассе в детских садах повысилась стоимость питания. Фото: ua.news
Изменить размер текста:

С нового года в украинском Краматорске подорожало питание в детских садах. Такое решение членов исполкома горсовета.

В ясельных группах его стоимость составляет 24 гривни в день вместо 18 гривен, в дошкольных - 37 гривен в день (ранее 27 гривен), в круглосуточной группе - 43 гривни в день (ранее - 35 гривен).

За питание в детских садах половину платят родители, остальное – средства из горбюджета.

- Мы предложили в учебных заведениях увеличить стоимость питания с учетом цен на продукты питания лишь на октябрь. А в Мариуполе стоимость детского питания еще выше, - говорят чиновники.

Цены большинство родителей расстраивают.

- Многое подорожало, а наши зарплаты не выросли. Как жить? – задается вопросом мама двоих детей Ирина.

При этом забирать детей из детского сада готовы лишь единицы, нанять няню выйдет все равно дороже.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:

Дончане готовятся к Рождеству

В Воскресных школах дети приготовили подарки взрослым и колядки (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дети из Донецка посетят новогоднюю программу в Подмосковье
Пытались уйти от полиции. Трое украинских военных погибли, еще один – ранен
С Нового года в подконтрольном Киеву Донбассе в детских садах повысилась стоимость питания
Украинские разведчики готовят диверсии в Донбассе
Погода в Донецке 6 января: ожидается снег
Раненые при обстрелах ВСУ дети из ДНР отправились на лечение в Россию
Украинские солдаты намеренно «глушат» беспилотники ОБСЕ
«Активное долголетие» расширит границы
ВСУ стянули вооружение к жилым кварталам в Донбассе
Юные любители космоса из ДНР выиграли поездку в Москву на зимние каникулы
Украинские войска обстреляли Коминтерново для сюжета тележурналистов
Украинские офицеры избили и разоружили полицейских за попытку проверить документы
ВСУ обстреляли Донецкое направление
«Отдается болью в сердце каждое имя»: Глава ДНР наградил военных за подвиги в 2014 и 2015 годах
«Никто не должен быть забыт!» В ДНР составляют полный список ополченцев
Погода в Донецке на день: 5 января ожидается дождь, мокрый снег
Скоро в ДНР начнут выдавать кредиты на пластиковые карточки
В ЛНР сбили ударный беспилотник ВСУ
Более двадцати договоров о международном сотрудничестве заключено в ДНР за 2019 год
"Мобильный кинотеатр" добрался до поселка под Макеевкой
В Шахтерске подходит к завершению ремонт бассейна «Олимп», который в 2014 разрушили ВСУ
Армия Киева разместила тяжелое вооружение в жилом селе Кряковка
В ДНР бывшим пленным предоставят жилье и выплатят единоразовую помощь
В феврале Украина запускает новый телеканал для вещания на Донбасс, главред которого считает местных жителей обезьянами
Донецкий кузнец Виктор Михалев подарил Жириновскому кованую корону
Донецкая железная дорога перевезла в 2019 году более миллиона человек
В ДНР определили самый спортивный город 2019 года
На КПВВ в Горловке умерла пожилая женщина
За минувшие сутки Украина выпустила по ДНР четыре снаряда