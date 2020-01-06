С Нового года в подконтрольном Киеву Донбассе в детских садах повысилась стоимость питания

6 Янв. 2020 2020-01-06T08:18:19+03:00

В подконтрольном Киеву Донбассе в детских садах повысилась стоимость питания. Фото: ua.news

Забирать детей из детского сада готовы лишь единицы

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С нового года в украинском Краматорске подорожало питание в детских садах. Такое решение членов исполкома горсовета.

В ясельных группах его стоимость составляет 24 гривни в день вместо 18 гривен, в дошкольных - 37 гривен в день (ранее 27 гривен), в круглосуточной группе - 43 гривни в день (ранее - 35 гривен).

За питание в детских садах половину платят родители, остальное – средства из горбюджета.

- Мы предложили в учебных заведениях увеличить стоимость питания с учетом цен на продукты питания лишь на октябрь. А в Мариуполе стоимость детского питания еще выше, - говорят чиновники.

Цены большинство родителей расстраивают.

- Многое подорожало, а наши зарплаты не выросли. Как жить? – задается вопросом мама двоих детей Ирина.

При этом забирать детей из детского сада готовы лишь единицы, нанять няню выйдет все равно дороже.

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ИСТОЧНИК KP.RU