Погода в Донецке 6 января: ожидается снег

5 Янв. 2020 2020-01-05T21:40:08+03:00

На протяжении всего дня прогнозируются осадки

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По прогнозам синоптиков, завтра в столице Донецкой Народной Республики целый день будет идти снег. При этом осадки начнутся в ночь с пятого на шестое января в виде мокрого снега с дождем.

- Весь день в Донецке будет облачным. Утренний мелкий дождь со снегом днем может усилиться, а ближе к вечеру на смену ему придет мелкий снег, - прогнозируют синоптики.

Температура воздуха в Донецке 6 января будет колебаться от 0°С до -2°С.

Тем временем в Луганске завтра также ожидается снег.

На территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами слабый мокрый снег, снег; ночью и утром местами туман, гололедные отложения; днем на дорогах местами гололедица, - прогнозируют синоптики.

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ИСТОЧНИК KP.RU