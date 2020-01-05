Раненые при обстрелах ВСУ дети из ДНР отправились на лечение в Россию

5 Янв. 2020 2020-01-05T21:16:03+03:00

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В красногорский образовательный центр «Созвездие» сегодня, 5 января, на лечение и реабилитацию отправились 10 детей из Донецка. Эти ребята получили ранения в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

- В Республике большое внимание уделяется лечению и реабилитации детей, пострадавших в ходе военных действий, которые велись на территории ДНР в 2014 году. Сегодня мы отправляем первую группу таких детей, которая в Красногорском центре «Созвездие» будет иметь возможность не только хорошо отдохнуть, набраться сил, но и получит лечение и реабилитацию, - сообщила советник Главы Донецкой Народной Республики по правам ребенка Элеонора Федоренко.

Кроме медицинских процедур детей ждут увлекательные экскурсии. По словам Федоренко, ребята пробудут в центре 10 дней.

- Далее в город Красногорск поедет вторая группа, - говорит советник Главы ДНР. - А летом мы будем осуществлять второй этап данной программы.

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ИСТОЧНИК KP.RU