2020-01-05T18:48:19+03:00
Политика

Украинские солдаты намеренно «глушат» беспилотники ОБСЕ

ВСУ скрывают места размещения вооружения
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: narodna-pravda.uaФото: narodna-pravda.ua
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Солдаты вооруженных формирований Украины в районе села Орехово, что в Попаснянском районе, препятствовали работе беспилотного летательного аппарата международных наблюдателей миссии ОБСЕ. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Очередной случай нами зафиксирован 4 января в зоне ответственности 93-й бригады, тяжелое вооружение которой по приказу комбрига полковника Дмитрия Брыжинского было размещено в населенном пункте Орехово, - рассказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

При этом украинские вооруженные формирования не открывают огонь по беспилотникам наблюдателей, а используют «глушилки».

- Для обеспечения скрытности передислокации подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) осуществлялось подавление сигнала БПЛА ОБСЕ, выполнявшего в это время наблюдательный полет в указанном районе, - сообщил Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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