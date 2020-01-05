Украинские солдаты намеренно «глушат» беспилотники ОБСЕ

5 Янв. 2020 2020-01-05T18:48:19+03:00

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Солдаты вооруженных формирований Украины в районе села Орехово, что в Попаснянском районе, препятствовали работе беспилотного летательного аппарата международных наблюдателей миссии ОБСЕ. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Очередной случай нами зафиксирован 4 января в зоне ответственности 93-й бригады, тяжелое вооружение которой по приказу комбрига полковника Дмитрия Брыжинского было размещено в населенном пункте Орехово, - рассказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

При этом украинские вооруженные формирования не открывают огонь по беспилотникам наблюдателей, а используют «глушилки».

- Для обеспечения скрытности передислокации подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) осуществлялось подавление сигнала БПЛА ОБСЕ, выполнявшего в это время наблюдательный полет в указанном районе, - сообщил Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU