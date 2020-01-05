2020-01-05T13:05:03+03:00
Политика

Украинские войска обстреляли Коминтерново для сюжета тележурналистов

По селу было выпущено пять мин
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: politpuzzle.ruФото: politpuzzle.ru
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Утром 5 января вооруженные формирования Украины обстреляли село Коминтерново, что на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 08.10 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению от населенного пункта Водяное к населенному пункту Коминтерново.

В СЦКК отметили, что по селу киевские силовики из 10-й бригады выпустили пять 120-миллиметровых мин.

В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что обстрел Коминтерново связан с приездом на передовые позиции в так называемую зону «операции объединенных сил».

- По данным нашей разведки, на позиции украинских боевиков напротив села Коминтерново сегодня утром приехали журналисты украинского телеканала «1+1». Мы уверены, что провокационный обстрел и приезд журналистов связаны напрямую, – сказано в заявлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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