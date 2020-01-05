2020-01-05T09:35:04+03:00
Общество

«Отдается болью в сердце каждое имя»: Глава ДНР наградил военных за подвиги в 2014 и 2015 годах

Семнадцать бойцов получили «Георгиевский крест», еще троих защитников представили к награде посмертно
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
За мужество и отвагу награждены как действующие военнослужащие, так и те, кто уже на гражданке. Фото glavadnr.ruЗа мужество и отвагу награждены как действующие военнослужащие, так и те, кто уже на гражданке. Фото glavadnr.ru
Изменить размер текста:

Торжественная церемония награждения бойцов Донецкой Народной Республики состоялась в столичном театре оперы и балета имени Соловьяненко. 17 военным, в том числе бывшим, Глава ДНР Денис Пушилин вручил знаки отличия «Георгиевский крест» III и IV степеней за подвиги, проявленное мужество и отвагу. Троих защитников Республики наградили посмертно.

- Награды непростые – за 2014, 2015 годы. Их получили не только бойцы, которые остаются в рядах Вооруженных Сил Республики, но и те, кто уже на гражданке. Самое тяжелое всегда - награждать посмертно. Отдается болью в сердце каждое имя. Эти ребята ценой своей жизни отстояли землю Донбасса и будущее потомков. И всегда тяжело смотреть в глаза родителям, близким, - сказал Денис Пушилин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Никто не должен быть забыт!» В ДНР составляют полный список ополченцев

Стаж военнослужащим начислят из расчета «месяц (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинские офицеры избили и разоружили полицейских за попытку проверить документы
ВСУ обстреляли Донецкое направление
«Отдается болью в сердце каждое имя»: Глава ДНР наградил военных за подвиги в 2014 и 2015 годах
«Никто не должен быть забыт!» В ДНР составляют полный список ополченцев
Погода в Донецке на день: 5 января ожидается дождь, мокрый снег
Скоро в ДНР начнут выдавать кредиты на пластиковые карточки
В ЛНР сбили ударный беспилотник ВСУ
Более двадцати договоров о международном сотрудничестве заключено в ДНР за 2019 год
"Мобильный кинотеатр" добрался до поселка под Макеевкой
В Шахтерске подходит к завершению ремонт бассейна «Олимп», который в 2014 разрушили ВСУ
Армия Киева разместила тяжелое вооружение в жилом селе Кряковка
В ДНР бывшим пленным предоставят жилье и выплатят единоразовую помощь
В феврале Украина запускает новый телеканал для вещания на Донбасс, главред которого считает местных жителей обезьянами
Донецкий кузнец Виктор Михалев подарил Жириновскому кованую корону
Донецкая железная дорога перевезла в 2019 году более миллиона человек
В ДНР определили самый спортивный город 2019 года
На КПВВ в Горловке умерла пожилая женщина
За минувшие сутки Украина выпустила по ДНР четыре снаряда