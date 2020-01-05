«Отдается болью в сердце каждое имя»: Глава ДНР наградил военных за подвиги в 2014 и 2015 годах
Торжественная церемония награждения бойцов Донецкой Народной Республики состоялась в столичном театре оперы и балета имени Соловьяненко. 17 военным, в том числе бывшим, Глава ДНР Денис Пушилин вручил знаки отличия «Георгиевский крест» III и IV степеней за подвиги, проявленное мужество и отвагу. Троих защитников Республики наградили посмертно.
- Награды непростые – за 2014, 2015 годы. Их получили не только бойцы, которые остаются в рядах Вооруженных Сил Республики, но и те, кто уже на гражданке. Самое тяжелое всегда - награждать посмертно. Отдается болью в сердце каждое имя. Эти ребята ценой своей жизни отстояли землю Донбасса и будущее потомков. И всегда тяжело смотреть в глаза родителям, близким, - сказал Денис Пушилин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Никто не должен быть забыт!» В ДНР составляют полный список ополченцев
Стаж военнослужащим начислят из расчета «месяц (Подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU