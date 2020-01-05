«Никто не должен быть забыт!» В ДНР составляют полный список ополченцев
В конце прошлого года в ДНР приняли правки в закон «О социальной защите ветеранов войны», закрепляющие процедуру выдачи удостоверения о статусе участника боевых действий.
Своим Указом Глава ДНР Денис Пушилин учредил межведомственную комиссию из представителей всех правоохранительных структур. Она определяет список подразделений.
- С 2014 года их было достаточное количество – никто не должен быть забыт! - сказал Денис Владимирович. - В последующем с развитием экономики, конечно же, это дополнительные льготы, возможности, которые будут предоставлены. То, что мы планировали, делаем.
Еще один важный аспект обновленного закона – пенсии для военных.
- Стаж военнослужащих будет определяться из расчета «месяц за три». Это закрепим нормативно-правовыми актами, - сообщил Глава ДНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU