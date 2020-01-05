«Никто не должен быть забыт!» В ДНР составляют полный список ополченцев

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:27:35+03:00

Пушилин: «Никто не должен быть забыт!» Фото: youtube.com

Стаж военнослужащим начислят из расчета «месяц за три»

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В конце прошлого года в ДНР приняли правки в закон «О социальной защите ветеранов войны», закрепляющие процедуру выдачи удостоверения о статусе участника боевых действий.

Своим Указом Глава ДНР Денис Пушилин учредил межведомственную комиссию из представителей всех правоохранительных структур. Она определяет список подразделений.

- С 2014 года их было достаточное количество – никто не должен быть забыт! - сказал Денис Владимирович. - В последующем с развитием экономики, конечно же, это дополнительные льготы, возможности, которые будут предоставлены. То, что мы планировали, делаем.

Еще один важный аспект обновленного закона – пенсии для военных.

- Стаж военнослужащих будет определяться из расчета «месяц за три». Это закрепим нормативно-правовыми актами, - сообщил Глава ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU