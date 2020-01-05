2020-01-05T09:38:48+03:00
Общество

Скоро в ДНР начнут выдавать кредиты на пластиковые карточки

Взять деньги у Центробанка взаймы смогут граждане от 18 до 65 лет
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Скоро в ДНР начнут выдавать кредиты на пластиковые карточкиСкоро в ДНР начнут выдавать кредиты на пластиковые карточкиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Во время недавней Прямой линии с Главой ДНР Денисом Пушилиным жители Республики поинтересовалась: «Планируется ли выдавать кредиты и принимать депозиты?»

- Заканчиваем разрабатывать и принимать необходимые нормативно-правовые акты. На днях у нас появился Гражданский кодекс, который позволит в дальнейшем перейти к залоговому кредитованию, - прокомментировал председатель Центрального Республиканского Банка (ЦРБ) Андрей Петренко.

Сначала банкиры планируют запустить кредитование в безналичной форме на пластиковые карточки.

- Сразу обращаю внимание: возраст людей – от 18 до 65 лет, - сказал Андрей Петренко. - Процентные ставки будут существенно ниже, чем те, которые сейчас есть на рынке у кредитных организаций. Срок этого кредита будет примерно до года. В расчет будут приниматься, учитывая ситуацию в Республике, все возможные доходы: это и зарплаты, и пенсии, и социальные выплаты.

По поводу программы привлечения депозитов руководитель ЦРБ менее оптимистичен.

- Учитывая, что в Республике боевые действия не прекращаются, работаем над тем, как запустить эту программу, обеспечивая сохранность денег и возможность их возврата вкладчикам по первому требованию. Сейчас еще анализируем ситуацию, это слишком серьезный вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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