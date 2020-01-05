Скоро в ДНР начнут выдавать кредиты на пластиковые карточки
Во время недавней Прямой линии с Главой ДНР Денисом Пушилиным жители Республики поинтересовалась: «Планируется ли выдавать кредиты и принимать депозиты?»
- Заканчиваем разрабатывать и принимать необходимые нормативно-правовые акты. На днях у нас появился Гражданский кодекс, который позволит в дальнейшем перейти к залоговому кредитованию, - прокомментировал председатель Центрального Республиканского Банка (ЦРБ) Андрей Петренко.
Сначала банкиры планируют запустить кредитование в безналичной форме на пластиковые карточки.
- Сразу обращаю внимание: возраст людей – от 18 до 65 лет, - сказал Андрей Петренко. - Процентные ставки будут существенно ниже, чем те, которые сейчас есть на рынке у кредитных организаций. Срок этого кредита будет примерно до года. В расчет будут приниматься, учитывая ситуацию в Республике, все возможные доходы: это и зарплаты, и пенсии, и социальные выплаты.
По поводу программы привлечения депозитов руководитель ЦРБ менее оптимистичен.
- Учитывая, что в Республике боевые действия не прекращаются, работаем над тем, как запустить эту программу, обеспечивая сохранность денег и возможность их возврата вкладчикам по первому требованию. Сейчас еще анализируем ситуацию, это слишком серьезный вопрос.
ИСТОЧНИК KP.RU