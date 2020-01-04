В Шахтерске подходит к завершению ремонт бассейна «Олимп», который в 2014 разрушили ВСУ

4 Янв. 2020 2020-01-04T18:58:18+03:00

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В Шахтерске близится к завершению ремонт спортивного комплекса «Олимп», который был поврежден войной в 2014 году. Посмотреть, как идет восстановление комплекса, приехал Денис Пушилин. Об этом сегодня сообщили в администрации руководителя государства.

- Сегодня Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил город Шахтерск, где в сопровождении главы городской администрации Александра Шатова ознакомился с ходом проведения восстановительных работ на муниципальном физкультурно-спортивном комплексе «Олимп». Руководитель государства поручил восстановить спорткомплекс в ходе прямой линии, которая состоялась 27 декабря 2018 года, – говорится в сообщении.

В администрации добавили, что Пушилин также осмотрел большой, тренажерный и игровой залы, а также бассейн спорткомплекса.

- Ремонт, конечно, нужно заканчивать. Хоть и есть сложности с третьей очередью восстановления соцобъектов, – цитирует Пушилина пресс-служба администрации.

Отмечается, что на данный момент спорткомплекс восстановлен на 84 процента.

Добавим, что СК «Олимп» — крупнейший спортивный объект на востоке Донецкой Народной Республики. Он был разрушен украинскими силовиками в июле 2014 года во время активных боев за город. Комплекс был включен в список на восстановление в 2015 году. За прошедший период в здании удалось восстановить крышу, фасад, остекление, а также провести некоторые отделочные работы внутри комплекса.

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ИСТОЧНИК KP.RU